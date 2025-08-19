قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضرائب على البلوجرز وصناع المحتوى.. القانون يحدد عقوبات المتهربين
مش أنا ولا ده أوتاكا.. فيديوهات هدير عبدالرازق علي طاولة جهات مختصة
بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل الأندومي بالمرج
4374 فُرصة عمل جديدة في 12 محافظة بحد أدنى 7 آلاف جنيه
سياسي ضعيف خان إسرائيل.. نتنياهو يشن هجوما ضاريا على رئيس وزراء أستراليا
اليابان تضاعف ثقتها في الاقتصاد المصري باستثمارات جديدة خلال 2025..خبير يعلق على زيارة مدبولي لـ يوكوهاما
ترامب يقطع اجتماعاته مع زعماء أوروبا ليتصل بصديقه في الكرملين.. لماذا؟
ضبط 108780مخالفة مرورية و150 حالة تعاطى مواد مخدرة لسائقين خلال 24 ساعة
توجيهات رئاسية بإتاحة موارد دولارية والحفاظ على سعر صرف مرن.. نواب: خطوة لضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري
العلاوات التشجيعية للموظفين.. النسبة والشروط
غالبيتهم أطفال .. صحة غزة : حصيلة ضحايا التجويع ارتفعت إلى 266 شخصا
مدبولي: مصر أنفقت 550 مليار دولار على البنية التحتية لدعم الاستثمارات الأجنبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الأوبرا تفتح التسجيل للاشتراك فى مسابقة الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

الدكتور علاء عبد السلام
الدكتور علاء عبد السلام

فتحت وزارة الثقافة، من خلال دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، التسجيل للراغبين في الاشتراك بالمسابقة المصاحبة لفعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33، والذى يديره المايسترو تامر غنيم ويقام فى الفترة من 16 إلى 25 أكتوبر المقبل.

وأكد الدكتور علاء عبد السلام، رئيس الأوبرا والمهرجان، أن المسابقة المصاحبة للدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، تهدف إلى دعم المواهب الشابة وتعزيز الإبداع الموسيقي العربي، مع التركيز على إحياء التراث، مشيراً إلى أن الفعاليات تسعى لتعزيز مكانة الموسيقى العربية كجسر ثقافي يجمع فناني الأمة ويحافظ على أحد مفردات الهوية.

وأوضح المايسترو تامر غنيم، مدير المهرجان والمؤتمر، أن مسابقات المصاحبة تهدف إلى إتاحة الفرصة لإكتشاف ودعم المواهب الواعدة فى مجالات الغناء والعزف، مشيراً أنها هذا العام تضم ثلاثة أفرع وهي كالتالي:

أولا: مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى فى الغناء العربى للشباب للفئة العمرية من 17 إلى 40 عاماً، ويشترط فيها إرسال فيديو لا تتجاوز مدته 3 دقائق من المتقدمين مع سداد الرسوم الرمزية المقررة قيمة الاشتراك بالمسابقة، وخلالها يؤدى المتسابق فى المرحلة الأولى أحد أعمال كوكب الشرق أم كلثوم، بالإضافة إلى أغنية من اختياره، ويحصل الفائز الأول على جائزة قدرها 50 ألف جنيه، الثانى 40 ألف جنيه، الثالث 30 ألف جنيه.

ثانيا: مسابقة التخت العربى للفئة العمرية من 18 إلى 45 عاماً، على أن يتكون التخت مكون من  5 إلى 7 عازفين ويقدم عملاً في أحد قوالب الموسيقى العربية (سماعى – لونجا) إلزامياً، بالإضافة إلى عمل آخر يختاره، مع سداد رسوم رمزية ويحصل التخت الفائز فى هذه المسابقة على مبلغ 70 ألف جنيه.

ثالثا: مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى فى الغناء العربى للأطفال للفئة العمرية من 6 إلى 12 عاماً، ويشترط فيها إرسال المتقدمين فيديو مدته 3 دقائق بحد أقصى مع سداد الرسوم الرمزية المقررة قيمة الاشتراك بالمسابقة، حيث يؤدى المتسابق في المرحلة الأولى أحد أعمال كوكب الشرق أم كلثوم إلى جانب أغنية من اختياره، ويحصل الفائز الأول على جائزة قيمتها 35 ألف جنيه، والثانى 30 ألف جنيه، والثالث 25 ألف جنيه.

كما توفر دار الأوبرا المصرية للمتسابقين الأجانب القادمين من الخارج الإقامة الكاملة والانتقالات الداخلية فيما يتحمل المتسابق تكلفة تذكرة الطيران، علماً بأن آخر موعد للتسجيل للمشاركة في المسابقات هو 30 سبتمبر 2025.

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادى سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

الأرصاد.. أرشيفية

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

علاء الساحر

حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه

صورة أرشيفية

خصومات كبيرة تطال الغذاء والأجهزة والسيارات تصل إلى 50%.. موجة انخفاض تعيد التوازن للأسواق وتنعش السوق المصري

روسيا

بيان هام من الجيش الروسي بشأن الأحداث في أوكرانيا

الشاعر السعودى

السعودية: مصرع الشاعر جبل سمحان في حادث إنزلاق جبلي بسلطنة عمان

الأونروا

الأونروا تعلن فقد 360 موظفا في غزة خلال الحرب

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

