الأوبرا تفتح التسجيل للاشتراك فى مسابقة الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

فتحت وزارة الثقافة، من خلال دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، التسجيل للراغبين في الاشتراك بالمسابقة المصاحبة لفعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33، والذى يديره المايسترو تامر غنيم ويقام فى الفترة من 16 إلى 25 أكتوبر المقبل.

وأكد الدكتور علاء عبد السلام، رئيس الأوبرا والمهرجان، أن المسابقة المصاحبة للدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، تهدف إلى دعم المواهب الشابة وتعزيز الإبداع الموسيقي العربي، مع التركيز على إحياء التراث، مشيراً إلى أن الفعاليات تسعى لتعزيز مكانة الموسيقى العربية كجسر ثقافي يجمع فناني الأمة ويحافظ على أحد مفردات الهوية.

وأوضح المايسترو تامر غنيم، مدير المهرجان والمؤتمر، أن مسابقات المصاحبة تهدف إلى إتاحة الفرصة لإكتشاف ودعم المواهب الواعدة فى مجالات الغناء والعزف، مشيراً أنها هذا العام تضم ثلاثة أفرع وهي كالتالي:

أولا: مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى فى الغناء العربى للشباب للفئة العمرية من 17 إلى 40 عاماً، ويشترط فيها إرسال فيديو لا تتجاوز مدته 3 دقائق من المتقدمين مع سداد الرسوم الرمزية المقررة قيمة الاشتراك بالمسابقة، وخلالها يؤدى المتسابق فى المرحلة الأولى أحد أعمال كوكب الشرق أم كلثوم، بالإضافة إلى أغنية من اختياره، ويحصل الفائز الأول على جائزة قدرها 50 ألف جنيه، الثانى 40 ألف جنيه، الثالث 30 ألف جنيه.

ثانيا: مسابقة التخت العربى للفئة العمرية من 18 إلى 45 عاماً، على أن يتكون التخت مكون من 5 إلى 7 عازفين ويقدم عملاً في أحد قوالب الموسيقى العربية (سماعى – لونجا) إلزامياً، بالإضافة إلى عمل آخر يختاره، مع سداد رسوم رمزية ويحصل التخت الفائز فى هذه المسابقة على مبلغ 70 ألف جنيه.

ثالثا: مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى فى الغناء العربى للأطفال للفئة العمرية من 6 إلى 12 عاماً، ويشترط فيها إرسال المتقدمين فيديو مدته 3 دقائق بحد أقصى مع سداد الرسوم الرمزية المقررة قيمة الاشتراك بالمسابقة، حيث يؤدى المتسابق في المرحلة الأولى أحد أعمال كوكب الشرق أم كلثوم إلى جانب أغنية من اختياره، ويحصل الفائز الأول على جائزة قيمتها 35 ألف جنيه، والثانى 30 ألف جنيه، والثالث 25 ألف جنيه.

كما توفر دار الأوبرا المصرية للمتسابقين الأجانب القادمين من الخارج الإقامة الكاملة والانتقالات الداخلية فيما يتحمل المتسابق تكلفة تذكرة الطيران، علماً بأن آخر موعد للتسجيل للمشاركة في المسابقات هو 30 سبتمبر 2025.