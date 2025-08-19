جامعة الإسكندرية: انطلاق الدراسة بفرع أبوظبي العام الدراسي المقبل

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، مستشار ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، والاطلاع على الاستعدادات النهائية لانطلاق الدراسة بفرع الجامعة الجديد في أبوظبي مع بداية العام الأكاديمي 2025/2026.

وفي كلمته، رحب الدكتور قنصوة بالوفد الإماراتي، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات، ومشيدًا بالدعم الكبير الذي يقدمه الشيخ خليفة لإنشاء الفرع الجديد.

وأوضح أن جامعة الإسكندرية تمتلك كوادر أكاديمية قادرة على إعداد خريج بتنافسية عالمية يلبي متطلبات التنمية في دولة الإمارات الشقيقة، فضلًا عن خبرتها في تدويل التعليم وتقديم برامج ودرجات مزدوجة بالتعاون مع جامعات عالمية مرموقة.

من جانبه، أعرب الشيخ خليفة بن محمد عن سعادته بزيارة جامعة الإسكندرية العريقة، مثمنًا مكانتها الأكاديمية المتميزة إقليميًا ودوليًا.

وأكد أن إنشاء فرع الجامعة في أبوظبي سيسهم في دعم البحث العلمي المرتبط باقتصاد المعرفة، وطرح برامج أكاديمية ومهنية نوعية تتيح للطلاب فرصة الحصول على درجات مزدوجة أو مشتركة مع الجامعات العالمية، بما يمثل إضافة مهمة ونقطة جذب للطلاب من المنطقة، ويعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

استعراض التجارب الأكاديمية والبحثية

تخلل اللقاء عروض تعريفية حول كليات ومعاهد الجامعة ومراكزها البحثية، وإنجازاتها في التصنيفات الدولية، وبرامجها المشتركة مع الجامعات العالمية. كما استعرض عمداء الكليات نماذج رائدة في التعاون الأكاديمي، من بينها:

• برنامج مانشستر بكلية الطب.

• البرامج المزدوجة في كليات طب الأسنان والهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي وإدارة الأعمال مع جامعات أمريكية وأوروبية مرموقة.

كما عرضت الجامعة جهودها لربط البحث العلمي باقتصاد المعرفة من خلال مشروع التكنولوجي بارك.

** جولة ميدانية بمستشفيات جامعة الإسكندرية

عقب اللقاء، رافق رئيس الجامعة معالي الشيخ خليفة والوفد المرافق في جولة تفقدية بمستشفى سموحة الجامعي لطب وجراحة الأطفال، ومستشفى سموحة الجامعي التخصصي.

شملت الجولة زيارة أقسام: قسطرة قلب الأطفال، السكتة الدماغية وقسطرة المخ، وحدات قسطرة القلب للكبار، جراحة القلب المفتوح، مناظير الجهاز التنفسي والهضمي، جراحة الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية، ووحدة الكهروفسيولوجي. واستمع الوفد إلى شرح تفصيلي من الفرق الطبية حول أحدث التقنيات والخدمات المقدمة.

وأعرب الوفد الإماراتي عن إعجابه بالمستوى المتطور لمستشفيات جامعة الإسكندرية وكفاءة أطقمها الطبية، موجّهًا الشكر لإدارة الجامعة على جهودها في تطوير التعليم الطبي والخدمات الصحية.

حضر اللقاء نواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات والمعاهد والمستشارين، ومساعد رئيس الجامعة لتدويل التعليم والعلاقات الدولية، ومكتب العلاقات الدولية، حيث جرى استعراض آفاق التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي، ودور فرع الجامعة في أبوظبي في تقديم تعليم عالٍ متميز يتماشى مع رؤية مصر 2030 ورؤية الإمارات 2030.