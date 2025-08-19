قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي لحقوق الإنسان: إسرائيل تتحمل مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية بغزة
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025
حشيش وزجاجة خمرة وفلاشة.. مضبوطات الراقصة بديعة أمام جهات التحقيق
بتصويت الجماهير.. هدف زيزو في شباك فاركو يتوج الأفضل بالجولة الثانية من الدوري
الخارجية القطرية: هدفنا الوصول لوقف لإطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن
صحة غزة: 60 شهيدا و343 مصابا بنيران الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية
استعدادا للموسم الشتوي.. صدى البلد ينشر أسعار تقاوي وزارة الزراعة
وزيرة التنمية المحلية تعلن بدء إزالة عقار بدون ترخيص على مساحة 1000 متر بعين شمس
محتوى خادش للحياء.. الداخلية تعلن تفاصيل القبض على بلوجر جديدة
غزة تباد.. 60 شهيدًا و343 مصابا خلال 24 ساعة بنيران الاحتلال
وزير الصحة يبحث مع BDR الهندية والمستقبل للصناعات الدوائية توطين صناعة الأدوية
جامعة الإسكندرية: انطلاق الدراسة بفرع أبوظبي العام الدراسي المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة الإسكندرية: انطلاق الدراسة بفرع أبوظبي العام الدراسي المقبل

وفد إماراتي بجامعة الإسكندرية
وفد إماراتي بجامعة الإسكندرية
أحمد بسيوني

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، مستشار ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، والاطلاع على الاستعدادات النهائية لانطلاق الدراسة بفرع الجامعة الجديد في أبوظبي مع بداية العام الأكاديمي 2025/2026.

وفي كلمته، رحب الدكتور قنصوة بالوفد الإماراتي، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات، ومشيدًا بالدعم الكبير الذي يقدمه الشيخ خليفة لإنشاء الفرع الجديد.

وأوضح أن جامعة الإسكندرية تمتلك كوادر أكاديمية قادرة على إعداد خريج بتنافسية عالمية يلبي متطلبات التنمية في دولة الإمارات الشقيقة، فضلًا عن خبرتها في تدويل التعليم وتقديم برامج ودرجات مزدوجة بالتعاون مع جامعات عالمية مرموقة.

من جانبه، أعرب الشيخ خليفة بن محمد عن سعادته بزيارة جامعة الإسكندرية العريقة، مثمنًا مكانتها الأكاديمية المتميزة إقليميًا ودوليًا.

وأكد أن إنشاء فرع الجامعة في أبوظبي سيسهم في دعم البحث العلمي المرتبط باقتصاد المعرفة، وطرح برامج أكاديمية ومهنية نوعية تتيح للطلاب فرصة الحصول على درجات مزدوجة أو مشتركة مع الجامعات العالمية، بما يمثل إضافة مهمة ونقطة جذب للطلاب من المنطقة، ويعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

استعراض التجارب الأكاديمية والبحثية

تخلل اللقاء عروض تعريفية حول كليات ومعاهد الجامعة ومراكزها البحثية، وإنجازاتها في التصنيفات الدولية، وبرامجها المشتركة مع الجامعات العالمية. كما استعرض عمداء الكليات نماذج رائدة في التعاون الأكاديمي، من بينها:

• برنامج مانشستر بكلية الطب.

• البرامج المزدوجة في كليات طب الأسنان والهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي وإدارة الأعمال مع جامعات أمريكية وأوروبية مرموقة.

كما عرضت الجامعة جهودها لربط البحث العلمي باقتصاد المعرفة من خلال مشروع التكنولوجي بارك.

** جولة ميدانية بمستشفيات جامعة الإسكندرية

عقب اللقاء، رافق رئيس الجامعة معالي الشيخ خليفة والوفد المرافق في جولة تفقدية بمستشفى سموحة الجامعي لطب وجراحة الأطفال، ومستشفى سموحة الجامعي التخصصي.

شملت الجولة زيارة أقسام: قسطرة قلب الأطفال، السكتة الدماغية وقسطرة المخ، وحدات قسطرة القلب للكبار، جراحة القلب المفتوح، مناظير الجهاز التنفسي والهضمي، جراحة الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية، ووحدة الكهروفسيولوجي. واستمع الوفد إلى شرح تفصيلي من الفرق الطبية حول أحدث التقنيات والخدمات المقدمة.

وأعرب الوفد الإماراتي عن إعجابه بالمستوى المتطور لمستشفيات جامعة الإسكندرية وكفاءة أطقمها الطبية، موجّهًا الشكر لإدارة الجامعة على جهودها في تطوير التعليم الطبي والخدمات الصحية.

حضر اللقاء نواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات والمعاهد والمستشارين، ومساعد رئيس الجامعة لتدويل التعليم والعلاقات الدولية، ومكتب العلاقات الدولية، حيث جرى استعراض آفاق التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي، ودور فرع الجامعة في أبوظبي في تقديم تعليم عالٍ متميز يتماشى مع رؤية مصر 2030 ورؤية الإمارات 2030.

الاسكندرية ابوظبي جامعة الاسكندرية فرع جديد الامارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

ترشيحاتنا

ندوة تثقيفية بـ«النيابة الإدارية» حول العلاقة التبادلية بين الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي

ندوة تثقيفية بالنيابة الإدارية حول العلاقة بين الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي

مصر الخير

"مصر الخير" تنظم مؤتمرا لتعزيز أدوار المنظمات غير الحكومية في التنمية المستدامة

مشروع لتأهيل معلمي الرياضيات بالمرحلة الإعدادية لاستخدام تطبيقات الآلة الحاسبة

التعليم: مشروع لتأهيل معلمي الرياضيات بالمرحلة الإعدادية لاستخدام تطبيقات الآلة الحاسبة

بالصور

حبوب منع الحمل... حماية من الحمل لا من الجلطات| اعرفي الفئات الأكثر عرضة

حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة

تشييع جثمان الدكتور يحيى عزمي من مسجد الشرطة

جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك
لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك
لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

سهل وسريع .. طريقة عمل كاليماري بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل كاليماري
طريقة عمل كاليماري
طريقة عمل كاليماري

فيديو

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد