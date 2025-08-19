حشيش وزجاجة خمرة وفلاشة.. مضبوطات الراقصة بديعة أمام جهات التحقيق

كشفت الأجهزة الأمنية أثناء القبض على الراقصة بديعة وجود 3 قطع من مخدر الحشيش، وكذا زجاجة بلاك ليبل و3 أجهزة آيفون، وفلاشة تحتوى على فيديوهات خادشة للحياء العام، وتم التحفظ على المضبوطات واقتياد المتهمة إلى ديوان قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على راقصة تدعى بديعة، على خلفية نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبين احتواؤها على محتوى يحرض على الفسق والفجور، مخالفًا القيم والعادات المجتمعية، بما يعد انتهاكًا صريحًا للقانون.

كشفت التحريات الأولية أن المتهمة قامت بتصوير ونشر مقاطع تظهر فيها حركات غير لائقة وألفاظ مخالفة للآداب العامة، بهدف الحصول على مشاهدات كبيرة وتحقيق مكاسب مالية من تلك المواد.

وأضافت التحقيقات أن بديعة كانت تدير عدة حسابات على منصات مختلفة، أبرزها "فيسبوك" و"إنستجرام" و"تيك توك"، حيث كانت تنشر مقاطع قصيرة تظهر فيها بملابس شبه عارية، وتؤدي حركات استعراضية تحمل إيحاءات جنسية صريحة، ما دفع الجهات الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.