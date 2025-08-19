الزمالك يستعد لعقد مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل أزمة سحب أرض فرع 6 أكتوبر

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مجلس الإدارة بصدد عقد مؤتمر صحفي خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بأزمة سحب أرض فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، والتي أثارت جدلًا واسعًا بين أعضاء الجمعية العمومية والجماهير البيضاء في الفترة الأخيرة.

وأشار المصدر إلى أن المؤتمر سيشهد استعراضًا شاملاً لكافة المستندات والأوراق القانونية الخاصة بأرض الفرع الجديد، بجانب توضيح الموقف الرسمي للنادي من القرار الصادر بسحب الأرض، والإجراءات التي سيتخذها مجلس الإدارة للدفاع عن حقوق القلعة البيضاء.

وأضاف المصدر أن مجلس الإدارة يسعى من خلال المؤتمر إلى وضع الرأي العام والجماهير أمام الصورة الكاملة للأزمة، مع الرد على جميع التساؤلات والانتقادات التي طُرحت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن أسباب تعثر المشروع وعدم استغلال الأرض في الفترة الماضية.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضور رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى المستشارين القانونيين، وذلك لتقديم رؤية واضحة حول مستقبل المشروع وإمكانية اللجوء إلى مسارات قانونية للحفاظ على أرض الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر.