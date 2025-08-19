أول تعليق من إمام عاشور بعد عودته للتدريبات الجماعية

علق إمام عاشور لاعب النادي الأهلي علي عودتة للمشاركة في التدريبات الجماعية من جديد، بعد مدة غياب كبيرة بسبب الإصابة .

وقال امام عاشور في منشور عبر حسابه على انستجرام:بعد حوالي 64 يوم من الغياب بسبب الإصابة، النهاردة كان أول تمرين جماعي كامل ليا مع الفريق، كانت فترة صعبة وتحدي كبير بالنسبة ليا، سواء بدنيًا أو نفسيًا، لكن الحمد لله على كل شيء، مبسوط إني رجعت، وإن شاء الله اللي جاي أحسن".

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداده لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم ٢٥ أغسطس الجاري بالمحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وقام لاعبو الفريق بتنفيذ جزء بدني تحت إشراف الجهاز الفني قبل تطبيق الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

وشهد مران الاهلي مفاجأة بمشاركة إمام عاشور لاعب الفريق في أجزاء من المران بدون التحامات قوية وفقًا للرؤية الطبية ويتم تقييم حالته بشكل يومي للاطمئنان على جاهزيته.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق أن مروان عطية يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

كان الأهلي قد حقق الفوز على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف ورفع رصيده إلى ٤ نقاط في بطولة الدوري الممتاز.