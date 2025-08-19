الصادرات: معمل اختبار الطفايات المصري الثالث عالميًا بقدرات فريدة

قال عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة حققت طفرة كبيرة في تطوير منظومة المعامل التابعة لها، ما انعكس على جودة الصادرات المصرية ومنع رفض أي شحنات خلال الفترة الماضية.

وأوضح النجار خلال لقاء خاص مع الإعلامية إنجي طاهر، ببرنامج "مال وأعمال"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الهيئة تمتلك اليوم معامل متخصصة على أعلى مستوى، أبرزها معمل اختبار القدرة الإطفائية، وهو الثالث من نوعه عالميًا، حيث يضم 69 اختبارًا مختلفًا لتجهيز طفايات الحريق، مضيفًا أن المركز جارٍ اعتماده لمواكبة خطط الدولة في إنشاء مصانع لإنتاج بودرة الإطفاء محليًا بدلاً من استيرادها.

وأشار إلى إنشاء معمل التحلل الحيوي الأول في الشرق الأوسط، لدعم صادرات المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، فضلًا عن معامل متخصصة لاختبارات البلاستيك بالتعاون مع وزارة البيئة، ما وفر على الشركات تكاليف مرتفعة للفحص في الخارج كانت تصل إلى 6 آلاف يورو للشهادة الواحدة.