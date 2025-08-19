الرقابة على الصادرات: 310 معامل معتمدة لضمان جودة الصادرات المصرية

أكد عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن تطوير منظومة المعامل التابعة للهيئة يمثل ركيزة أساسية لزيادة تنافسية الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن الهيئة تمتلك حاليًا نحو 310 معمل فحص حاصلة على أكثر من 3500 اختبار معتمد وفقًا لنظام الأيزو (17025)، بما يضمن توافق المنتجات المصرية مع المواصفات القياسية المحلية والعالمية.

أوضح النجار، خلال لقاء خاص مع الإعلامية إنجي طاهر، ببرنامج "مال وأعمال"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الهيئة بدأت منذ عام 2018 خطة شاملة لتحديث وتوسيع المعامل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بعدم السماح بتصدير أي منتج غير مطابق للمواصفات، لافتًا إلى أن هذه الجهود أسهمت في خفض تكاليف الفحص على المصدرين ومنعت رفض الشحنات المصرية بالخارج، مما عزز سمعة الصادرات في الأسواق العالمية.

وأضاف أن الهيئة اعتمدت أيضًا أنظمة الأيزو (17020) في أكثر من 18 مجالًا، و(17065) في 19 مجالًا، بما يواكب متطلبات الدول المستوردة، إذ تشترط العديد منها شهادات فحص معتمدة لضمان سلامة وجودة المنتجات.

وكشف النجار عن افتتاح معامل نوعية متطورة، من بينها معمل لاختبار الطفايات بتقنية فريدة لا يوجد مثيل لها سوى في مركزين عالميًا، إلى جانب معمل للتحلل الحيوي هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، فضلًا عن معامل لاختبار البلاستيك بالتعاون مع وزارة البيئة، وهو ما وفر آلاف اليوروهات التي كانت تُنفق على فحوصات بالخارج.

وشدد رئيس الهيئة على أن التكامل مع المجالس التصديرية ساعد في تلبية المتطلبات الخاصة بكل سوق خارجي، مستشهدًا بتجربة المملكة العربية السعودية في نظام "سابر"، حيث وفرت المعامل المصرية اعتماد الشهادات المطلوبة محليًا، مما سهّل دخول المنتجات المصرية للسوق السعودي بكفاءة أعلى وتكلفة أقل.

واختتم النجار بأن الهدف النهائي من هذه الجهود هو خفض تكاليف الإنتاج والفحص أمام المصدرين، وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا، بما يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.