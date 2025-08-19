مصر ثاني أكبر مُصدّر عالميًا للزيتون المحفوظ مؤقتًا في 2024

كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن مصر احتلت المركز الثاني عالميًا في تصدير الزيتون المحفوظ مؤقتًا (HS Code 071120) خلال عام 2024، مستحوذة على 29% من إجمالي الصادرات العالمية. وأوضح التقرير أن قيمة الصادرات المصرية بلغت 42 مليون دولار بكمية قدرها 32 ألف طن.

وأشار التقرير إلى أن صادرات مصر من الزيتون المحفوظ مؤقتًا حققت معدل نمو سنوي في القيمة بلغ 34% وفي الكمية 27% خلال الفترة (2020–2024)، فيما شهدت قفزة كبيرة في القيمة بنسبة 91% خلال عام واحد فقط (2023–2024)، وهو ما يعكس تنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على تلبية متطلبات الأسواق العالمية.

وبحسب التقرير، جاءت البرازيل في صدارة الأسواق المستوردة من مصر بقيمة 9 ملايين دولار تمثل 22% من إجمالي الصادرات، تلتها إسبانيا بـ 9 ملايين دولار (21%)، ثم إيطاليا بـ 6 ملايين دولار (15%)، وفلسطين بـ 3 ملايين دولار (8%)، وأخيرًا اليونان بـ 3 ملايين دولار (7%). وتمثل هذه الأسواق مجتمعة نحو 83% من إجمالي صادرات مصر من الزيتون المحفوظ مؤقتًا.

وأكد المجلس أن هذا الأداء القوي يعكس ثقة الأسواق الدولية في جودة المنتجات المصرية، ويبرز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية المُعالجة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هذا الزخم يفتح آفاقًا واعدة للتوسع في أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة.