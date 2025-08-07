الصناعات الغذائية والهندسية تطلقان مبادرة التكامل الصناعي

عقدت غرفة الصناعات الغذائية بالتنسيق مع نظيرتها غرفة الصناعات الهندسية لقاء موسع بمقر الغرفة، بهدف بحث فرص التعاون الصناعي وتلبية احتياجات مصانع الأغذية من المعدات والآلات وقطع الغيار المصنعة محليًا، بما يسهم في الحد من الاعتماد على الواردات وتوفير بدائل وطنية عالية الجودة.

أكد الدكتور محمد الشافعي – عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية – أهمية هذا التعاون في تخفيف الضغط على فاتورة الاستيراد، وتوفير بدائل محلية عالية الجودة، مشيرًا إلى أن مصانع القطاع الغذائي تعتمد في كثير من الأحيان على استيراد مكونات بسيطة يمكن تصنيعها داخل مصر ، ولكنها قد تتسبب في توقف خطوط الإنتاج لفترات طويلة نتيجة تأخر وصولها.



وشدد الشافعي على ضرورة ربط الصناعة بالبحث العلمي والاعتماد على المكون المحلي، خاصة في مجالات التصنيع الزراعي، والدواجن، والأسماك

كما أكد المهندس محمد المهندس – رئيس غرفة الصناعات الهندسية – أن الغرفة تمتلك شركات قادرة على إنتاج معدات بمواصفات عالمية، وأن الهدف الاستراتيجي هو إحلال المكون المحلي محل المستورد، مشيرًا إلى أن الغرفة نظمت مؤخرًا معرضًا للتكامل الصناعي ساعد في ربط المصنعين ببعضهم البعض وتحفيز إنتاج محلي لقطع كانت تستورد بالكامل.

وأشار الدكتور هاني المنشاوي – رئيس شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية – إلى أن مصر تحتل المركز الرابع عالميًا في الاستزراع السمكي، ومع ذلك لا تزال تعتمد على معدات مستوردة في التعبئة والتغليف، مشددًا على ضرورة توفير تمويل ميسر للمصانع لشراء معدات محلية الصنع، خاصة مع وجود إمكانيات محلية قادرة على تحقيق مكون محلي يصل إلى 70% في بعض المعدات.

كما استعرض اللواء مصطفى هدهود – عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية– مبادرة لإنشاء بنك معلومات يربط بين المصانع الهندسية والغذائية، ويتيح للجان الصناعية المختلفة تحديد فرص التصنيع المحلي في المعدات والآلات.

كما أكد الدكتور رضا عبد الجليل – مدير عام الشؤون الفنية بغرفة الصناعات الغذائية – أن المرحلة القادمة ستشهد خطوات تنفيذية، من خلال تنظيم وتفعيل قاعدة بيانات مشتركة من خلال تعميم استبيان لرصد احتياجات الاعضاء من خطوط الانتاج و الالات و المعدات ، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية لتشبيك الشركات الغذائية و الهندسية لتذليل العقبات أمام التصنيع المحلي.

وأوضح المهندس ناجي يوسف – رئيس شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية – أن الشعبة عملت على بناء قاعدة بيانات تشمل أكثر من 1500 مصنع، وتسعى لإعداد خريطة تفصيلية لاحتياجات الصناعات الغذائية