أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير
جوجل تحذر من هجمات خبيثة تستهدف جي ميل .. هل هاتفك في خطر؟
نموذجان للأمانة في بني سويف .. مسعف وسائق يعثران على مليون و500 ألف جنيه
وافقت عليه حماس.. مصادر للقاهرة الإخبارية: المقترح المصري القطري يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما
محدش بيرد ليه؟.. أحمد موسى يكشف عن مفاجأة بشأن سحب أرض نادي الزمالك
تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات
إصابة طفـ لين شقيقين في اندلاع حريـ ق بسبب أسطوانة بوتاجاز بأسيوط
إيداع جثمان والد محمد الشناوي حارس الأهلي بمستشفى أكتوبر
آلاف الأقباط يتوافدون على دير درنكة للاحتفال بـ"صوم العذراء" في أسيوط
"اطلعوا وردوا".. أحمد موسى يطالب برد رسمي: لماذا تم سحب أرض الزمالك؟
طاهر النونو: خيار المقاومة قائم ما دام الاحتلال مستمرا
مصرع والد حارس الأهلي محمد الشناوي في حادث سير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

جرينبيس تطالب قادة الشرق الأوسط بتجديد السعي لمعاهدة عالمية بشأن البلاستيك

التلوث البلاستيكي
التلوث البلاستيكي
ولاء عبد الكريم

بعد عامين من محادثات معاهدة البلاستيك العالمية، لم يتوصل الوزراء والمفاوضون إلى اتفاق في جنيف، وكانوا قد واجهوا خيارًا تاريخيًا خلال الساعات الأخيرة مما كان يُفترض أن يكون الجولة النهائية من المفاوضات:  إما التحرك بالسرعة التي تفرضها خطورة الأزمة، من خلال الاتفاق على معاهدة قوية تعالج التلوث البلاستيكي من مصدره، أوالفشل في مواجهة هذه الأزمة وتركها تتفاقم.


وأشارت منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان  صادر عنها اليوم، إلى  أن انتهاء مفاوضات الجزء الثاني من الاجتماع الخامس للجنة التفاوض الدولية INC5.2 في جنيف دون تحديد جدول زمني لاستئناف المحادثات في موعد لاحق،  يترك ملامح المرحلة المقبلة غامضة، مضيفة أنه كل يوم يمرّ دون معاهدة فعّالة لمعالجة التلوث البلاستيكي يعني مزيدًا من التلوّث الذي يهدّد صحتنا، ويخنق محيطاتنا، ويدمّر التنوع البيولوجي.


و أكدت فرح الحطّاب، ممثلة منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مفاوضات معاهدة البلاستيك العالمية و مسؤولة حملة البلاستيك،  أن عجز الحكومات عن التوصل إلى اتفاق في جنيف يجب أن يكون جرس إنذار للعالم، فكل تأخير يدفع ثمنه الناس والكوكب على حدّ سواء. أما بالنسبة لمنطقتنا، فإن هذه النتيجة ليست فقط مخيبة للآمال، بل تنذر بعواقب وخيمة، فمن الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، إلى السواحل، والمدن، والمجتمعات الريفية في مختلف أنحاء منطقتنا، يتسارع التلوث البلاستيكي بوتيرة مقلقة، مخلفًا آثارًا مدمرة على النظم البيئية وسبل عيش المجتمعات.


و تدعو غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قادة المنطقة إلى الدفع نحو معاهدة قوية وملزمة قانونيًا تخفض إنتاج البلاستيك، وتحظر البلاستيك أحادي الاستخدام، وتضع أهداف لإعادة الاستخدام، وتضمن وجود آليات تمويل قوية ومنصفة لدول الجنوب العالمي لدعم انتقال عادل نحو مستقبلٍ خالٍ من البلاستيك.
وتابعت المنظمة، أنه يجب عدم المجازفة بصحتنا وصحة الأجيال القادمة، وعلى قادة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن يضمنوا نجاح عملية التعددية خلال المفاوضات المقبلة، أي التعاون متعدد الأطراف، وتكثيف الجهود وصولاً للأهداف المرجوة.

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

زينة عبد الباقي

زينة عبد الباقي: ولد وبنت وشايب تجربة درامية ستفاجئ الجمهور وتحد في مسيرتي

فيلم درويش

الناقد رامي المتولي: فيلم درويش عودة سينمائية قوية لـ عمرو يوسف | خاص

مي سليم

بفستان قصير .. مي سليم تستعرض أنوثتها بظهور لافت

بالصور

داء الفيالقة يضرب نيويورك.. وفاة 5 أشخاص وإصابة العشرات بعدوى مرتبطة بمكيفات الهواء

قرح الفراش.. كيف تعالجها وتحمي المريض من مضاعفاتها الخطيرة؟

نصائح ذهبية.. كيف يمكنك التحكم في مرض السكري؟

بعد حادث مأساوي ومصادفة صادمة.. من كانت كسينيا ألكساندروفا؟.. أسرار حياة ملكة الجمال الروسية التي لم تنلها السعادة طويلاً

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

