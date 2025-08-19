جرينبيس تطالب قادة الشرق الأوسط بتجديد السعي لمعاهدة عالمية بشأن البلاستيك

بعد عامين من محادثات معاهدة البلاستيك العالمية، لم يتوصل الوزراء والمفاوضون إلى اتفاق في جنيف، وكانوا قد واجهوا خيارًا تاريخيًا خلال الساعات الأخيرة مما كان يُفترض أن يكون الجولة النهائية من المفاوضات: إما التحرك بالسرعة التي تفرضها خطورة الأزمة، من خلال الاتفاق على معاهدة قوية تعالج التلوث البلاستيكي من مصدره، أوالفشل في مواجهة هذه الأزمة وتركها تتفاقم.



وأشارت منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان صادر عنها اليوم، إلى أن انتهاء مفاوضات الجزء الثاني من الاجتماع الخامس للجنة التفاوض الدولية INC5.2 في جنيف دون تحديد جدول زمني لاستئناف المحادثات في موعد لاحق، يترك ملامح المرحلة المقبلة غامضة، مضيفة أنه كل يوم يمرّ دون معاهدة فعّالة لمعالجة التلوث البلاستيكي يعني مزيدًا من التلوّث الذي يهدّد صحتنا، ويخنق محيطاتنا، ويدمّر التنوع البيولوجي.



و أكدت فرح الحطّاب، ممثلة منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مفاوضات معاهدة البلاستيك العالمية و مسؤولة حملة البلاستيك، أن عجز الحكومات عن التوصل إلى اتفاق في جنيف يجب أن يكون جرس إنذار للعالم، فكل تأخير يدفع ثمنه الناس والكوكب على حدّ سواء. أما بالنسبة لمنطقتنا، فإن هذه النتيجة ليست فقط مخيبة للآمال، بل تنذر بعواقب وخيمة، فمن الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، إلى السواحل، والمدن، والمجتمعات الريفية في مختلف أنحاء منطقتنا، يتسارع التلوث البلاستيكي بوتيرة مقلقة، مخلفًا آثارًا مدمرة على النظم البيئية وسبل عيش المجتمعات.



و تدعو غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قادة المنطقة إلى الدفع نحو معاهدة قوية وملزمة قانونيًا تخفض إنتاج البلاستيك، وتحظر البلاستيك أحادي الاستخدام، وتضع أهداف لإعادة الاستخدام، وتضمن وجود آليات تمويل قوية ومنصفة لدول الجنوب العالمي لدعم انتقال عادل نحو مستقبلٍ خالٍ من البلاستيك.

وتابعت المنظمة، أنه يجب عدم المجازفة بصحتنا وصحة الأجيال القادمة، وعلى قادة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن يضمنوا نجاح عملية التعددية خلال المفاوضات المقبلة، أي التعاون متعدد الأطراف، وتكثيف الجهود وصولاً للأهداف المرجوة.