صدمات واعتذارات وانفصال مدوٍّ في الحلقة الرابعة من بتوقيت 2028

شهدت الحلقة الرابعة من حكاية "بتوقيت 2028" تصاعدًا دراميًا كبيرًا، حمل العديد من المواجهات الصادمة بين الأبطال، أبرزها مواجهة داليدا (هنادي مهنا) لزوجها مازن (أحمد جمال سعيد)، بعدما صارحها بحقيقة علاقته بياسمين (نانسي هلال)، لكنها ترفض تصديقه وتنهار بالبكاء أمام والدتها معتقدة أنها تعرضت للخيانة من أقرب الناس إليها.

وبينما تحاول والدتها تهدئتها، يتدخل شريف (يوسف عثمان) ليؤكد لها صدق مازن، وهو ما يصدم داليدا التي اكتشفت أنها ظلمت زوجها وصديقتها. لتزداد الأمور تعقيدًا حين تذهب داليدا للاعتذار لياسمين، لكن الأخيرة ترفض مسامحتها وتطردها بحدة، مؤكدة أنها دمرت حياتها وسمعتها وتسببت في ترك خطيبها لها.

المفاجأة الكبرى جاءت في مشهد مؤثر للغاية، عندما حاولت داليدا استرضاء مازن في مكتبه، باكية ومتمسكة به، لكنه فاجأها بقرار صادم حين طلقها، طالبًا منها مواجهة نفسها وحقيقتها، ليرحل تاركًا إياها مدمرة نفسيًا.

بعد مرور ثلاثة أشهر، تبدأ الخطوط الدرامية في التباين؛ إذ تسعى ياسمين للابتعاد وتفكر في ترك العمل، بينما يحاول مازن إقناعها بالبقاء، في حين يحاول شريف إخراج داليدا من أزمتها ويشجعها على العودة إلى شغفها بتقديم بودكاست للأطفال، ليقف بجانبها في بداية جديدة.

الحلقة أيضًا رسمت ملامح لتقارب جديد؛ مازن مع ياسمين من جهة، وداليدا مع شريف من جهة أخرى، في وقت يكشف فيه شريف عن مشاعره تجاه داليدا، متسائلًا إن كانت تمنّت وجود مازن في حياتها لا هو.

ختام الحلقة جاء بتمهيد مثير، حيث توجهت داليدا إلى فيلا المزرعة ليلة رأس السنة 2026، لتتفاجأ بوجود شريف الذي اعترف أنه كان واثقًا من عودتها إلى ذلك المكان في هذا التوقيت، ويسألها سؤال صعب (هو انتي كنتي جايه النهارده وبتتمني مازن يجي)، ليترك الجمهور في انتظار الحلقة الأخيرة وما ستحمله من مفاجآت.