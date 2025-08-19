طلاب جامعة دمنهور ينظمون زيارة لمستشفى سرطان الأطفال 57357

نظمت جامعة دمنهور زيارة لطلابها إلى مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاءت الزيارة تحت إشراف الدكتور محمد عشري، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وسامح رجب، مدير إدارة الجوالة، بمشاركة عدد كبير من جوالي ومرشدات جامعة دمنهور بمختلف الكليات.

من جانبه أكد رئيس جامعة دمنهور أن الزيارة تهدف إلى إطلاع الطلاب على المستشفى الذي يعد صرحا طبيا متميزا على مستوى الشرق الأوسط، والتعرف على أفضل ممارسات الرعاية الطبية والنظم المتبعة لعلاج المرضى، كما تهدف الزيارة أيضا إلى التخفيف من معاناة الآلام التي يعاني منها الأطفال إثر تلقي الجرعات العلاجية، مؤكدا أن تشجيع الطلاب على مثل هذه الزيارات يضفي جوا من الألفة والتكافل المجتمعي، ويعود الطلاب على تحمل المسئولية.

وصرح الدكتور ماجد شعلة، بأن تلك الزيارة لم تكن الأولى من نوعها، حيث تهتم جامعة دمنهور بتشجيع الطلاب وإشراكهم الدائم في الخدمات المجتمعية، مؤكدا أن تلك الزيارة تأتي في إطار جهود جامعة دمنهور الرامية لتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الشباب، لافتا إلى أن التعرف على واقع مثل هذه المؤسسات الطبية المتخصصة يعد فرصة فريدة لبناء رؤى إنسانية وعلمية متوازنة، تعزز إيمان الطلاب بدورهم الفعّال في خدمة المجتمع.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح المشاركة في مثل هذه المبادرات الفرصة لاكتساب مهارات التواصل الإنساني والتعاطف، التي تعد ركائز أساسية في بناء أجيال واعية ومُلتزمة بقضايا وطنها وإنسانيتها.

وأعربت الدكتورة إيناس إبراهيم عن بالغ سعادتها بتلك الزيارة، مؤكدة أنها لمسة أمل وحياة في قلوبنا جميعًا، لهذا الصرح العظيم الذي يرسم البسمة على وجوه أطفالنا الأبطال في معركتهم ضد السرطان، مضيفة أن زيارة هذا المستشفى ليست مجرد جولة، بل هي رسالة حب، أمل، ودعم حقيقي لهؤلاء الأطفال الذين يحتاجون إلى كل لحظة تشجيع لنشاركهم لحظات الفرح، ونعزز روح الأمل في قلوبهم.

خلال زيارتهم؛ استمع الطلاب إلى تقرير وثائقي حول المستشفى، ونشأتها، ونظام العمل بها، والإنجازات التي حققتها خلال رحلة عملها لتحقيق مستوى الجودة المُتبع في تقديم الخدمة الطبية للأطفال من مرضى السرطان، كما زار الطلاب إدارة التعليم المستمر والتطوير المهنى والشئون الفنية.

من جانبهم شارك طلاب الجامعة الأطفال في القيام بالعديد من الأنشطة الترفيهية إلى جانب توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال لإدخال السرور على قلوبهم ورسم الإبتسامة على وجوههم، معربين عن سعادتهم بالمشاركة في تلك الزيارة، وكذا إعجابهم بالمستوى المتقدم للرعاية الصحية التي تقدمها المستشفى للأطفال المرضى، والتكنولوجيا المُستخدمة في كل مراحل العلاج والرعاية.

وفي نهاية الزيارة حرص الطلاب على التبرع بالدم من أجل أطفال مستشفى 57357، كما حرصوا أيضا على تقديم تبرع مادي لصالح المستشفى.

جدير بالذكر أن مستشفى سرطان الأطفال 57357 أحد أكبر مستشفيات الأطفال في العالم مقرها القاهرة ويختص بعلاج سرطانات الأطفال.