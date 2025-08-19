قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك: الأرض اتسحبت بدون إنذار.. أحنا بنشتغل مظبوط وكل أوراقنا سليمة
أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير
جوجل تحذر من هجمات خبيثة تستهدف جي ميل .. هل هاتفك في خطر؟
نموذجان للأمانة في بني سويف .. مسعف وسائق يعثران على مليون و500 ألف جنيه
وافقت عليه حماس.. مصادر للقاهرة الإخبارية: المقترح المصري القطري يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما
محدش بيرد ليه؟.. أحمد موسى يكشف عن مفاجأة بشأن سحب أرض نادي الزمالك
تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات
إصابة طفـ لين شقيقين في اندلاع حريـ ق بسبب أسطوانة بوتاجاز بأسيوط
إيداع جثمان والد محمد الشناوي حارس الأهلي بمستشفى أكتوبر
آلاف الأقباط يتوافدون على دير درنكة للاحتفال بـ"صوم العذراء" في أسيوط
"اطلعوا وردوا".. أحمد موسى يطالب برد رسمي: لماذا تم سحب أرض الزمالك؟
طاهر النونو: خيار المقاومة قائم ما دام الاحتلال مستمرا
مناشدة عاجلة من نادي الزمالك للرئيس السيسي

عادل نصار

ناشد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل العاجل في أزمة أرض نادي الزمالك، متابعا أن أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر.

وتابع هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، أن الرئيس السيسي يعلم جيدا تأثير الرياضة في المجتمع المصري، مضيفًا أننا نثق في أنه سيخرج بالقرار مهم بشأن هذه الأرض.

وأضاف هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي ، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء ، أن سددنا 40 مليون جنيه كدفعة مقدمه من أجل منحنا موافقات لتغيير الاشتراطات البنائية لارض نادي الزمالك وليس تقدر ب 800 مليون جنيه.

وتابع هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، أن 800 مليون جنيه سيسددها نادي الزمالك على دفعات من اجل منحنى منحنى موافقات لتغيير الاشتراطات البنائية، مستدركا أن تم التعاقد على هيئه ملاعب رئيسيه في الارض الجديده لنادي الزمالك.

وأشار هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، إلى أن تعاقدنا مع شركه استادات من اجل تسويق عضويات النادي الزمالك.

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: تبدأ مفاوضات التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في اليوم الأول لدخول الاتفاق حيز التنفيذ

المندوه: لم نتلقى انذارا من أي جهة بشأن أرض نادي الزمالك بـ6 أكتوبر

مناشدة عاجلة من نادي الزمالك للرئيس السيسي

داء الفيالقة يضرب نيويورك.. وفاة 5 أشخاص وإصابة العشرات بعدوى مرتبطة بمكيفات الهواء

قرح الفراش.. كيف تعالجها وتحمي المريض من مضاعفاتها الخطيرة؟

نصائح ذهبية.. كيف يمكنك التحكم في مرض السكري؟

بعد حادث مأساوي ومصادفة صادمة.. من كانت كسينيا ألكساندروفا؟.. أسرار حياة ملكة الجمال الروسية التي لم تنلها السعادة طويلاً

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

