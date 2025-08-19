تشكيل الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي التشكيل الأساسي لمواجهة الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025، والمقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء على استاد الإسماعيلية.

تشكيل الإسماعيلي أمام الاتحاد

حراسة المرمى: عبد الله جمال

خط الدفاع: عبد الله محمد – محمد نصر – محمد عمار

خط الوسط: عبد الرحمن الدح – محمد سمير – عبد الرحمن كتكوت – عبد الكريم مصطفى

خط الهجوم: محمد خطاري – نادر فرج – محمد عبد السميع

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.