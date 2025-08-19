قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيارة للواحات وانقلاب السيارة .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والد الشناوي
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: لا ثقة إلا في مصر وقيادتها
رسميا.. الإسكان تكشف تفاصيل سحب أرض الزمالك بنادي الصحفيين
محمود أبو رجيلة يدعو رموز وأبناء الزمالك للتجمع غدا
أحمد موسى ينفعل على الهواء ويكشف عن مخطط نتنياهو الخبيث: "مجرم الحرب"
أرض أكتوبر كانت طوق النجاة لإحياء الزمالك.. وسحبها يهدد الحلم| تفاصيل
أحمد موسى: نتنياهو يسعى لبناء مستوطنات داخل غزة
تصعيد مرتقب.. اجتماعات أمنية مكثفة وتحركات عسكرية إسرائيلية في الشمال
موعد تشييع جنازة والد حارس الأهلي محمد الشناوي
هشام نصر: فرع الزمالك في خطر.. وندعو الرئيس السيسي للتدخل| شاهد
هشام نصر : 800 مليون جنيه مقابل تعديل الاشتراطات البنائية لأرض نادي الزمالك
الزمالك: الأرض اتسحبت بدون إنذار.. أحنا بنشتغل مظبوط وكل أوراقنا سليمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بالجبهة الوطنية: موافقة حماس على المقترحات المصرية والقطرية تعكس نجاح الدور المصري في حماية المدنيين وفتح مسار الحل السياسي

محمد الفاوي،
محمد الفاوي،
حسن رضوان

أشاد محمد الفاوي، عضو أمانة العلاقات الحكومية بحزب الجبهة الوطنية، بإعلان حركة حماس موافقتها على المقترحات المصرية والقطرية، والتي تضمنت وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية بما يلبي احتياجات سكان قطاع غزة.

وأكد "الفاوي" أن هذا الاتفاق يعكس حجم الجهد الذي تبذله الدولة المصرية للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء، والتخفيف من المعاناة الإنسانية، وفتح المجال أمام العودة إلى مسار الحل السياسي الشامل.

وأضاف الفاوي أن إدراج بند تبادل الأسرى والمحتجزين، والبدء من اليوم الأول للهدنة في مناقشة قضايا الحل الدائم ووقف العدوان الشامل، يعكس نجاح الوساطة المصرية في الجمع بين البعد الإنساني والبعد السياسي، وهو ما يرسخ مكانة مصر كوسيط رئيسي وفاعل يحظى بثقة جميع الأطراف.

وأكد "الفاوي" أن مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلت مجهودًا دبلوماسيًا استثنائيًا، من خلال اتصالاتها المستمرة مع الأطراف كافة، وتحركاتها على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما رسّخ مكانتها كركيزة أساسية في حفظ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة أولى نحو تهيئة الأجواء لإعادة الإعمار وتحقيق التهدئة المستدامة، مؤكدًا أن مصر لم تدّخر جهدًا في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والعمل على وقف نزيف الدم، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

واختتم الفاوي تصريحاته بالتأكيد على أن الشعب المصري يقف مساندًا لجهود الدولة المصرية وقيادتها السياسية، التي أثبتت للعالم أجمع أن مصر هي القلب النابض للقضية الفلسطينية، والضامن الحقيقي لمساعي السلام العادل والشامل.

حركة حماس محمد الفاوي الجبهة الوطنية العلاقات الحكومية حزب الجبهة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

سيارة والد محمد الشناوى

أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

محمد الشناوى

تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

ترشيحاتنا

الإسماعيلي والاتحاد

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري

احمد حسن

طبيب الأهلي يحذر من مشاركة إمام عاشور في الفترة الحالية.. واللاعب يصر على العودة

الإسماعيلي

لاعبوالإسماعيلي يدعمون مروان حمدي قبل مواجهة الاتحاد السكندري

بالصور

الصين تكشف عن أول روبوت برحم صناعي قادر على الحمل والولادة

روبوت يحاكي الحمل والولادة
روبوت يحاكي الحمل والولادة
روبوت يحاكي الحمل والولادة

داء الفيالقة يضرب نيويورك.. وفاة 5 أشخاص وإصابة العشرات بعدوى مرتبطة بمكيفات الهواء

إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك
إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك
إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك

قرح الفراش.. كيف تعالجها وتحمي المريض من مضاعفاتها الخطيرة؟

ما هي قرح الفراش؟
ما هي قرح الفراش؟
ما هي قرح الفراش؟

نصائح ذهبية.. كيف يمكنك التحكم في مرض السكري؟

نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري
نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري
نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري

فيديو

حب وانتقام ريم والساحر

حب وانتقام.. تفاصيل قصة علاء الساحر وريم رفاعي من الفرح للفضيحة والقبض

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد