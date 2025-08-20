خبير قانوني: الاعتداءات على السفارات انتهاك صارخ للقانون الدولي والقوانين الأوروبية

أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، أن القانون الدولي يمنح كل دولة الحق الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، مشيرًا إلى أن هذا الحق مكفول بموجب الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأضاف مهران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة الحياة، أن هولندا، بصفتها الدولة المضيفة للسفارة المصرية، تتحمل مسؤولية قانونية في توفير الحماية الكاملة للبعثة الدبلوماسية المصرية على أراضيها.

وأوضح أن ما شهدته بعض السفارات خلال الأيام الماضية من تهديدات أو اعتداءات يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، فضلًا عن كونه انتهاكًا صريحًا للقوانين الداخلية للدول الأوروبية التي وقعت فيها هذه الأحداث.

وشدد أستاذ القانون الدولي على ضرورة التزام الدول المضيفة بواجباتها القانونية والدبلوماسية، مؤكّدًا أن أي تقصير في هذا الشأن يُعد مخالفة جسيمة للمواثيق الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول وتحمي ممثليها الدبلوماسيين.