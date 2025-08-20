قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير: الانقسام الداخلي يعصف بالمجتمع الإسرائيلي وسط اتهامات لنتنياهو بالديكتاتورية

هاجر ابراهيم

أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، أن الانقسامات الداخلية ليست جديدة على المجتمع الإسرائيلي، بل تعود جذورها إلى ما قبل قيام دولة الاحتلال، مشيرًا إلى أن الخلافات التاريخية بين المتدينين والعلمانيين لا تزال تلقي بظلالها على المشهد السياسي الإسرائيلي حتى اليوم.

وقال أنور، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة الحياة، إن الصراعات بين التيارات المختلفة داخل إسرائيل تعمقت مع مرور الوقت، موضحًا أن المتدينين كانوا يرون أنفسهم "يهود فلسطين"، بينما كان العلمانيون يدفعون نحو إقامة دولة يهودية على الأرض الفلسطينية، ما شكّل أساسًا للانقسام العقائدي والسياسي.

وأضاف أن الانقسامات لم تقتصر على التوجهات الفكرية، بل شملت أيضًا صراعات مسلحة بين العصابات الصهيونية قبل إعلان الدولة، لافتًا إلى أن إحدى هذه العصابات أقدمت على إغراق سفينة محملة بالأسلحة كانت متجهة إلى فصيل صهيوني آخر في تل أبيب.

وأشار أستاذ الدراسات الإسرائيلية إلى أن الانقسام الحالي داخل إسرائيل وصل إلى مستويات غير مسبوقة، إذ تتصاعد حدة الخلافات بين من يرون أن أمن إسرائيل ومصالحها يجب أن تكون فوق كل اعتبار، حتى وإن كان على حساب القيم والأخلاق، وبين من يعتبرون أن الحرب القائمة لم تحقق أهدافها وأنها انتهت بالفشل، مضيفًا أن مصطلح "النصر التام" بات محل سخرية داخل الأوساط الإسرائيلية.

