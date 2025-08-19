بعد سليمان العبيد.. قوات الاحتلال تستهدف محمد شعلان لاعب السلة الفلسطيني

استشهد اللاعب السابق في المنتخب الوطني لكرة السلة، وأحد أبرز نجوم كرة السلة في قطاع غزة، محمد شعلان (40 عاما)، بعد استهدافه برصاص قوات الاحتلال في خان يونس جنوب القطاع.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على شعلان أثناء محاولته الوصول إلى المساعدات الإنسانية في خان يونس لإطعام أطفاله، ما أدى إلى استشهاده، مشيرةً إلى أنه أضطر للبحث عن الغذاء والدواء لطفلته المريضة مريم، التي تعاني من فشل كلوي وتسمم حاد في الدم

ولعب شعلان مع عددٍ من فرق كرة السلة المحلية، أبرزها خدمات البريج، وخدمات المغازي، وخدمات خان يونس، وخدمات الشاطئ، وغزة الرياضي، وجمعية الشبان المسيحية، وخدمات جباليا. كما لعب في المنتخب الوطني لكرة السلة.