تفاصيل حبس عصابة سرقت لوحات إلكترونية من كابينة شركة اتصالات بمدينة نصر

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس تشكيل عصابى لقيامهم بسرقة كميات من اللوحات الإلكترونية من داخل كابينة خاصة بخدمات إحدى شركات الإتصالات بالقاهرة وذلك 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بسرقة كميات من اللوحات الإلكترونية من داخل كابينة خاصة بخدمات إحدى شركات الإتصالات بالقاهرة.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد المسئولين بإحدى شركات الاتصالات – مقيم بمحافظة الجيزة) باكتشافه سرقة عدد من اللوحات الإلكترونية من داخل كابينة خاصة بخدمات الشركة والكائنة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل سابق بالشركة "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعملائه سيئى النية (3 أشخاص – مقيمين بنطاق محافظة القاهرة) تم ضبطهم وبحوزتهم المسروقات المستولى عليها، وتقدر القيمة المالية للمسروقات بأكثر من 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.