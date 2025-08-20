ألكسندر إيزاك يعلن رغبته في الرحيل عن «نيوكاسل».. وليفربول الأقرب لضمه | تفاصيل

أشعل المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، لاعب نيوكاسل يونايتد، الجدل بعدما أصدر بيانًا رسميًا عبر حسابه على «إنستجرام» أكد خلاله رغبته في خوض تجربة جديدة خارج صفوف الفريق.

تصريحات إيزاك

قال اللاعب: "التزمت الصمت طويلًا بينما تحدث الآخرون. هذا الصمت سمح بدفع روايات لا تعكس حقيقة ما جرى خلف الأبواب المغلقة، حيث وُعدت بوعود لم يتم الوفاء بها."

وأضاف: "حين تُكسر الوعود وتُفقد الثقة، لا يمكن للعلاقة أن تستمر. لهذا أرى أن التغيير سيكون في مصلحة الجميع."

مفاوضات ليفربول

تقارير إنجليزية أكدت أن ليفربول بات الأقرب للتعاقد مع إيزاك، حيث تقدم النادي بعرض وصلت قيمته إلى 110 ملايين جنيه إسترليني، لكن نيوكاسل رفضه، متمسكًا بالحصول على 150 مليون جنيه إسترليني.

من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة حسم الصفقة، خاصة أن المدرب الهولندي آرني سلوت وضع المهاجم السويدي على رأس أولوياته الهجومية لتعويض رحيل بعض العناصر البارزة.

رفض إيزاك الاستمرار تحت قيادة إيدي هاو هذا الموسم، ما يزيد من احتمالية رحيله خلال فترة الانتقالات الحالية.

مصادر قريبة من الصفقة رجحت إمكانية الوصول إلى اتفاق نهائي الأسبوع المقبل، مع مناقشة بدائل محتملة لتعويض اللاعب داخل صفوف نيوكاسل.

موقف إيزاك العلني قد يسرّع من انتقاله إلى ملعب "أنفيلد"، ليصبح أحدث صفقات ليفربول في مشوار البحث عن استعادة السيطرة على البريميرليج.