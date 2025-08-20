تشكيل عصابي .. أمن بور سعيد يكشف لغز السطو على مندوبي شركة دفع إلكتروني وإعادة الأموال

نجح ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد في ضبط تشكيلٍ عصابي مكوَّن من خمسة أشخاص، نفّذوا واقعة سطوٍ مسلّح على مندوبي إحدى شركات الدفع الإلكتروني، واستولوا على مبالغ مالية تحت تهديد السلاح.

وتمكّن ضباط البحث الجنائي من إعادة الأموال المضبوطة وضبط جميع المتهمين.

وكان اللواء محمد الجمسي، مدير أمن بورسعيد، قد تلقّى بلاغًا من مندوبين بإحدى شركات الدفع الإلكتروني، يفيد بتعرّضهما لهجوم مسلّح أثناء استقلالهما دراجة نارية بمنطقة جنوب بورسعيد، حيث اعترض طريقهما أربعة أشخاص يستقلّون سيارة، وقاموا بصدم الدراجة النارية وإسقاطهما أرضًا، ثم استولوا على مبلغ مالي يقدَّر بأكثر من ربع مليون جنيه كان بحوزتهما لحساب الشركة.

ووجّه مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي، بقيادة اللواء ضياء زامل مدير مباحث المديرية، لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة. ورغم صعوبة المهمة، نجح الفريق في تتبّع خيوط الجريمة والتوصّل إلى هوية المتهمين، وتبيّن أن جميعهم من القنطرة.

وكشفت التحريات أن أحد العناصر المضبوطة كان يعمل سابقًا بالشركة، ويعلم بخط سير المندوبين وطبيعة عملهم، فقام بالتحريض والتخطيط للجريمة، مكلِّفًا أربعة آخرين بتنفيذ عملية السطو. وتمكّنت القوات من ضبط المحرِّض وأفراد التشكيل والسيارة المستخدمة في الواقعة، بالإضافة إلى المبالغ المالية المستولى عليها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وعُرض المتهمون على جهات التحقيق، التي قررت حبسهم أربعة أيام على ذمّة التحقيقات.