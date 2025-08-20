قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الكرة يعيد قرعة دورى الكرة النسائية اليوم بعد انسحاب الجونة
ترامب: أحاول دخول الجنة بإنقاذي أرواح سبعة آلاف شخص يوميًا من الموت في أوكرانيا
الجيش اللبناني يطلب أسبوعين إضافيين لتقديم خطته النهائية لسحب سلاح حزب الله
الأهلي ضد غزل المحلة.. موعد المباراة والقناة الناقلة
بعد تصريحات رئيس الأعلى للإعلام.. الحبس سنة عقوبة التعصب الكروي
هبوط إضطراري .. إشتعال النيران في محرك طائرة ألمانية
مدبولي: مصر تستضيف النسخة الخامسة من منتدى أسوان أكتوبر المقبل لمناقشة أبرز القضايا الأفريقية
مصر ترحب بالجهود الدولية لإحلال السلام في أوكرانيا
الأوقاف تفتح باب التقديم لوظيفة وكيل دائم.. اعرف الشروط
زيلينسكي: قصف روسي يستهدف محطة غاز ومنشآت طاقة في أوديسا
الأمن الروسي: مقتل 3 واعتقال 3 آخرين من مجموعة تخريبية أوكرانية في بريانسك
الصحة والأكاديمية الوطنية للتدريب تبحثان تطوير برامج لدعم الكوادر الطبية والإدارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل موازنة النواب: إطلاق خط الرورو المصري الإيطالي يسهل وصول صادراتنا لأوروبا

النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
معتز الخصوصي

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي كان من أحلام المصدرين، أن يتم تشغيل هذا الخط.

وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي مهم جدا، لأنه سيسهم في وصول الصادرات المصرية الطازجة إلى إيطاليا خلال حوالي 5 ساعات.

كما أوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تشغيل هذ الخط سيساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية لأوروبا، وسيجعل تكلفة الشحن أقل من المطارات، كما أنه سيساهم في توفير العملة الصعبة.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة حجم الصادرات إلى الدول الأوروبية ودول العالم المختلفة لدعم الاقتصاد القومي، وفي ضوء تشغيل وزارة النقل لخط "الرورو" بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي، وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الدول الأوروبية.

وأصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا دعت فيه اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، ورؤساء المجالس التصديرية المصرية، وكافة المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال إلى ضرورة الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها الخط الملاحي "الرورو" لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس، وذلك باستخدام الشاحنات المبردة والجافة.

ويسهم هذا الخط، الذي يعد ممرًا أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية، في خفض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع، وتعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا، فضلًا عن زيادة الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية عبر تسهيل نفاذية المنتج المصري إلى الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى المساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين بشركات النقل والشحن والوكلاء الملاحيين، فضلاً عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.

وأشار البيان إلى أن خط "الرورو" الرابط بين مصر وإيطاليا يتمتع بمبدأ المعاملة بالمثل في الميناءين من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية، حيث تم تخفيض رسوم الموانئ من 26,050 دولارًا إلى 3,250 دولارًا للرحلة (بنسبة خصم تُقدَّر بـ88%). كما تم تخصيص مساحة 35 ألف م² لصالح المشروع، مع الاشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة، إلى جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية، وكذلك قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف (X-RAY) لصالح المشروع.

وفي إطار الربط الآلي بين الميناءين، تم إنشاء وتنفيذ تطبيقات للتكامل بمعرفة هيئة ميناء دمياط مع المنصة الخاصة بمجتمع الميناء الإيطالي، وكذلك تجهيز منصة آلية لاستقبال بيانات الشاحنات القادمة من المنصة الإيطالية (تشمل بيانات عن نوع البضائع والأوزان وبيانات تفصيلية للشاحنين).

 كما تم ربط الجمارك المصرية مع نظيرتها الإيطالية عبر تطوير تطبيقات تشغيلية بميناء دمياط، مع إمكانية تبادل المستندات الرسمية مثل الشهادات الصحية وسلامة الغذاء كمرحلة أولى، بالإضافة إلى اعتماد تبادل الملفات بصيغة عالمية معتمدة من قسم التجارة والنقل بالأمم المتحدة، وتنفيذ تطبيقات للأجهزة المحمولة لقراءة السيل الإلكتروني باستخدام تكنولوجيا RFID للتحقق من حالته (سليم/تالف).

وتتضمن مميزات الخط أيضًا التعاون الجمركي بين الجانبين، حيث حصلت مصر على منحة من الاتحاد الأوروبي لتوأمة الجمارك المصرية والإيطالية من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين جمارك البلدين، وإصدار المنشور الجمركي لخط "الرورو" المصري-الإيطالي، واعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة تتضمن خاصية الإنذار في حال فتح الحاوية أو تغير درجة الحرارة والرطوبة، بما يضمن سلامة محتواها وإخضاعها لإجراءات فحص جمركية أكثر سهولة.

كما أشار البيان إلى أنه بعد انضمام مصر إلى اتفاقية فيينا 1968 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2023، تم القضاء على أي معوقات خاصة باللوحات المعدنية والرسوم.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم حكومية للنقل البري كإطار لتنظيم حركة المركبات الخاصة بالخط، وحل مشكلة اللوحات المعدنية عبر تخصيص طاقم من وزارة الداخلية لتغييرها بسرعة من خلال منفذ داخل ميناء دمياط، واعتماد مواصفات وسائل إطفاء الحريق الإيطالية، بالإضافة إلى تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية المنصوص عليها بالقرار رقم 278 لسنة 2017، والتي كانت تقضي بدفع 300 دولار لكل تريلا وارد و350 دولارًا لكل تريلا صادر، لتصبح الرسوم 100 دولار أمريكي فقط.

كما تم التنسيق مع إدارة الجوازات للسماح بخروج سائقي الشاحنات الأجانب بشرط حصولهم على تأشيرة دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك السماح بدخول وخروج السيارات الأجنبية بقيادة مالكيها بشرط الحصول مسبقًا على تأشيرة دخول/خروج لجمهورية مصر العربية.

وفيما يخص البضائع المنقولة على الخط، فقد تمت إضافة ميناء دمياط إلى القرار الوزاري رقم 682 لسنة 2007 الخاص بإنشاء لجان جمركية متخصصة تقوم بإجراءات الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها، بالإضافة إلى الموانئ (الإسكندرية – بورسعيد – السخنة – القاهرة الجوي)، بما يتيح تحقيق تشغيل اقتصادي للخط.

جدير بالذكر أن مواعيد خط "الرورو" أسبوعيًا من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا والعكس هي كالتالي:

وصول السفينة الساعة الثالثة عصرًا يوم الخميس من كل أسبوع إلى ميناء دمياط قادمة من ميناء تريستا.

مغادرة السفينة من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا محمَّلة بالمنتجات المصرية الساعة العاشرة صباحًا يوم الجمعة من كل أسبوع.

وصول السفينة إلى ميناء تريستا بإيطاليا الساعة العاشرة صباحًا يوم الاثنين من كل أسبوع.

مغادرة السفينة من ميناء تريستا إلى ميناء دمياط الساعة السادسة مساءً.

وسيتم نقل البضائع والمنتجات المصرية التي تصل تباعًا إلى ميناء تريستا إلى مدينة روتردام بهولندا عبر قطار بضائع مخصص لنقل المنتجات المصرية، ومنها إلى مختلف المدن الهولندية وإنجلترا وبلجيكا.

خط الرورو المصري الإيطالي المصدرين الصادرات المصرية إيطاليا المطارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة الإعلامية شيماء جمال

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

أرشيفية

بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

حالة الطقس

تؤثر على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

الحادث بالغربية

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "طنطا ـ المحلة"

المتهمون

إصابة عامل برش خرطوش في مشاجرة بالسلام

المجني عليه

دفع حياته ثمنا لشهامته.. حكاية أحمد شهيد الجدعنة بالمعصرة

بالصور

طريقة عمل شوربة العدس الشرقية.. مغذية ومثالية لكل المواسم

طريقة عمل شوربة العدس الشرقية غنية مغذية ومثالية لكل المواسم
طريقة عمل شوربة العدس الشرقية غنية مغذية ومثالية لكل المواسم
طريقة عمل شوربة العدس الشرقية غنية مغذية ومثالية لكل المواسم

بدعم إماراتي.. أول سيارة كهربائية خارقة من ماكلارين

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش

خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش
خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش
خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش

رجال الإطفاء والسرطان.. دراسة حديثة توصي باتخاذ إجراءات وقائية صارمة لرجال الحماية المدنية

رجال الإطفاء والسرطان.. علاقة مقلقة تكشفها دراسة حديثة
رجال الإطفاء والسرطان.. علاقة مقلقة تكشفها دراسة حديثة
رجال الإطفاء والسرطان.. علاقة مقلقة تكشفها دراسة حديثة

فيديو

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد