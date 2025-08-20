ربنا يرحمه.. الدردير ينعي والد حارس الأهلي محمد الشناوي

نعي الناقد الرياضي عمرو الدردير، والد حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد الشناوي، الذي توفي في حادث سير على طريق الواحات.

وكتب الناقد الرياضي عمرو دردير ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ربنا يرحم والد الكابتن محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي ويسكنه الفردوس الأعلي".

حالة من الحزن يعيشها محمد الشناوي، حارس الأهلي ومنتخب مصر، بعد وفاة والده في حادث سير عن عمر 70 عاماً.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الواحات، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من الشرطة إلى موقع الحادث، إذ تبين أن الحادث أسفر عن مصرع والد اللاعب الدولي محمد الشناوي في الحال، متأثرًا بإصاباته البالغة جراء الحادث.

جدير بالذكر أن محمد الشناوي قد غاب عن المشاركة مع النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، أمام مودرن سبورت والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ومباراة فاركو التي أقيمت في الجولة الثانية للدوري وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-1.