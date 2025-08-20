إعلام إسرائيلي: مسلحون يهاجمون نقطة تمركز لجنود الاحتلال برفح الفلسطينية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت أن مجموعة مسلحة شنت هجومًا على نقطة تمركز تابعة لـ"لواء كفير" بـ مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

هجوم مسلح على نقطة عسكرية

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن الهجوم استهدف موقعًا للواء كفير، أحد الألوية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة رفح، وأسفر عن إصابات بين القوات المتواجدة هناك.

مروحيات الجيش تجلي المصابين

وردًا على الحادث، قامت مروحيات الجيش الإسرائيلي بعمليات إجلاء للمصابين من الموقع، وسط تحليق مكثف وتوتر في الأجواء.

توتر متصاعد في جنوب قطاع غزة

تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد العمليات العسكرية والاشتباكات في قطاع غزة، ما يزيد من حدة التوتر على الحدود بين إسرائيل والقطاع.