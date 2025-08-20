الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة غزل المحلة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ تدريباته صباح اليوم الأربعاء؛ على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار التحضيرات لمباراة غزل المحلة.

وقاد خوسيه ريبييرو المدير الفني اللاعبين في مران بدني متنوع مع فقرات المران الجماعي قبل أن ينخرط اللاعبون في تنفيذ تدريبات فنية.

وأدى ثنائي حراسة المرمى مصطفى شوبير ومحمد سيحا تدريبات متنوعة؛ قبل أن يؤدي اللاعبون تقسيمة قوية شارك فيها الجميع.

وأدى المصابون برنامجهم التأهيلي في الجيم على هامش المران الجماعي، فيما خاض مروان عطية لاعب وسط الفريق تدريبات الجري حول الملعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز والمحدد لها الاثنين المقبل.