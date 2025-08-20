نائب: موافقة حماس على الهدنة تؤكد نجاح الوساطة المصرية وحماية المدنيين

صرح النائب أحمد الخشن، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، بأن موافقة حركة حماس على مقترح الهدنة الذي قدمته مصر خطوة مهمة وإيجابية نحو وقف العدوان وتحقيق هدنة مستدامة في قطاع غزة، مؤكداً أن هذه الموافقة تمثل فرصة لإنقاذ الأرواح البشرية ووقف المعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني منذ فترة طويلة.

وأضاف الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، الأربعاء، أن الدور المصري في وساطة الأزمة الفلسطينية يعكس خبرة وعراقة الدبلوماسية المصرية في حل النزاعات الإقليمية المعقدة، مشيراً إلى أن مصر حرصت على تقديم مقترح متوازن يضمن حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية أن يتحمل الجانب الإسرائيلي مسئولياته بوقف العدوان فوراً، مؤكداً أن أي مماطلة أو تأخير في قبول المقترح سيضع المجتمع الدولي أمام مسئولية التدخل، ويكشف النوايا الحقيقية لتل أبيب تجاه استمرار الاعتداءات على المدنيين الأبرياء.

وأكد نائب المنوفية أن نجاح هذه الهدنة سيعزز مكانة الدبلوماسية العربية، ويمثل نموذجاً يُحتذى به في الوساطات الإقليمية والدولية لحل النزاعات المسلحة بطرق سلمية تحفظ الحقوق المشروعة للشعوب.

واختتم النائب أحمد الخشن حديثه بالتأكيد على ضرورة استغلال هذه الفرصة لتحقيق سلام عادل ومستدام يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.