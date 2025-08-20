كفر الشيخ.. تكريم فريق منظومة خدمة المواطنين والبوابة الإلكترونية ببيلا

كرَّمت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الأربعاء، إسلام إبراهيم سليت، بفريق عمل منظومة خدمة المواطنين والشكاوي الإلكترونية بديوان مجلس مدينة بيلا.

جاء ذلك نظراً لتفوقه وحصول مركز بيلا علي مركز متميز ضمن الأكثر تفاعلاً مع الشكاوى الجماهيرية بين مراكز المحافظة.

ومنحت رئيس مدينة بيلا، شهادة تقدير له، مشيدة بهذا الإنجاز والاهتمام بطلبات وشكاوى المواطنين مطالبة بالاستمرار في تكثيف الجهود المبذولة بالإهتمام بشكاوى المواطنين والتفاعل معها والرد عليها في أقصر مدة زمنية ممكنة والعمل على إعلاء شأن وقيمة المواطن.