المتحدث باسم جيش الاحتلال: بدأنا المرحلة الثانية من عملية مركبات جدعون

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، بدء المرحلة الثانية من عملية مركبات جدعون، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن الاحتلال سيعمق من عملياته العسكرية في غزة من خلال قوات النخبة.



أعلن مسئولون إسرائيليون في قيادة المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال، أن هجوم كتائب القسام في خان يونس جنوبي قطاع غزة، سبقه هجوم آخر قبل يومين ولم يعلن عنه، موضحين، أن 8 مسلحين فلسطينيين حاولوا قبل يومين أسر جنود إسرائيليين في بيت حانون شمالي قطاع غزة، بحسب ما نقله موقع واللا العبري.