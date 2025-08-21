ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ؟

تشير الدراسات إلى أن البطيخ قد يساعد في الحد من خطر الإصابة بالسرطان والسكري كجزء من نمط حياة صحي، يحتوي البطيخ على نسبة أكبر من هذه المادة الغذائية مقارنةً بأي فاكهة أو خضار أخرى، حتى الطماطم.

فوائد تناول البطيخ

- يعزز جهاز المناعة لديك

جرعة البطيخ الوفيرة من فيتامين سي (حمض الأسكوربيك) تدعم جهاز المناعة ، الذي يحارب الجراثيم والعدوى، كما قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان .

- يخفف آلام العضلات

من فوائد البطيخ وعصيره مساعدة الجسم على التعافي والشعور بتحسن بعد التمرين، قد يعود ذلك إلى احتوائه على السيترولين، الذي يساعد على إنتاج أكسيد النيتريك لتحسين تدفق الدم ووظيفة العضلات، كما يُزيل السيترولين الأمونيا من الجسم، مما يُقلل من كمية مادة اللاكتات التي تتراكم في الجسم أثناء التمرين، والتي قد تُسبب ألمًا عضليًا.

- يساعد على صحة الجلد

يساعد فيتامين سي الموجود في البطيخ جسمك على إنتاج الكولاجين، الذي يدعم جهاز المناعة، ويحافظ على صحة خلاياك، ويعزز قدرتك على التعافي من الإصابات، يمنح الكولاجين بشرتك القوة والمرونة، ويساعد على استبدال خلايا الجلد الميتة، هذا يعني أن تناول البطيخ قد يُحسّن بشرتك ويُبطئ آثار التقدم في السن