في قرية ضحايا الطريق الإقليمي.. تدشين أول وحدة منتجة لتدريب الطالبات على أعمال الخياطة في المنوفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية، عن تدشين أول وحدة منتجة لتدريب الطالبات علي أعمال الخياطة وتصنيع علم مصر.

وأكد، أن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظة المنوفية وجه بتوفير مشاريع صغيرة تحقق دخل مادي للطلاب وتوفر لهم تدريب ميداني للحرف اليدوية البسيطة.

وأوضح ان العمل بالوحدة بدأ منذ شهر ونجحت الورشة في تدريب الطالبات على اعمال الخياطة وتصنيع علم جمهورية مصر العربية.

واكد، انه يتم تسويق المنتج وبذلك تكون الورشة حققت أهدافها كاملة من تدريب وتسويق ودخل مادي للمتدربات من حصيلة البيع.

وتابع صلاح، أن البداية من قرية كفر السنابسة بمركز منوف، وهي قرية فتيات ضحايا الطريق الإقليمي.

وأشار إلى أنه يأمل في نشر التجربة بالعديد من قرى المحافظة لتوفير فرصة تدريب وعمل داخل القرية دون الحاجة للخروج من القرية، مؤكدا أنهم يعملون على التسويق في المدارس.