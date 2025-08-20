قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لن أحتفل إذا سجلت في مرماكم.. عمرو السولية يوجه رسالة لجماهير الأهلي
رحيل "القاضي الرحيم" فرانك كابريو… أيقونة العدالة الإنسانية يودّع العالم | بروفايل
نقابة الممثلين تقرر إحالة بدرية طلبة إلى مجلس تأديب
لقاء سري في باريس بين وزير اسرائيلي ومسؤولين قطريين لمناقشة صفقة الأسرى
محمود أبو الدهب: مودرن سبورت سيفوز على الزمالك
أول تعليق من أشرف زكي بعد التحقيق مع بدرية طلبة .. خاص
وزير السياحة: المتحف المصري الكبير صرح عالمي ينتظره العالم أجمع
أستاذ دراسات إسرائيلية: نتنياهو في مأزق حقيقي.. واجتياح غزة سيكلف إسرائيل خسائر فادحة
لمن يمشون مسافات طويلة .. هل ارتداء الشبشب يضر بالقدم؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 21 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
أول فوز له في الدوري.. بتروجيت يهزم وادي دجلة بهدف بدر موسى
قائمة الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في الدوري
برلمان

قيادي بمستقبل وطن: رفض إسرائيل للمقترح المصري القطري استمرار لسياسة المماطلة

مستقبل وطن
مستقبل وطن

قال المستشار وليد عرب، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن رفض الاحتلال الإسرائيلي للمقترح المصري القطري الأخير يعكس بجلاء استمرار سياسة المماطلة والتعنت من جانب إسرائيل، وغياب الإرادة الحقيقية لوقف العدوان على غزة، مؤكدا أن تمسك تل أبيب بشرط نزع كامل سلاح حركة حماس، ما هو إلا محاولة مكشوفة لإفشال أي جهود جادة يمكن أن تقود إلى وقف إطلاق النار ورفع المعاناة المتفاقمة عن الشعب الفلسطيني.

وأشار عرب، إلى أن مصر، رغم كل هذه العراقيل، ما زالت ثابتة على موقفها المبدئي، وهو ضرورة إنهاء المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، والعمل على بلورة اتفاق نهائي خلال فترة لا تتجاوز ٦٠ يومًا، بما يفتح الباب أمام تهدئة شاملة وحلول عملية تضمن استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة.

ولفت عرب، إلى أن القاهرة تتحرك في هذا الملف بحرص بالغ، واضعة في اعتبارها أن القضية الفلسطينية ليست فقط قضية عادلة، بل هي أيضًا قضية أمن قومي عربي، وأن استمرار العدوان يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي.

وأكد القيادي بمستقبل وطن، أن الموقف المصري يعكس مسؤولية تاريخية وأخلاقية لا يمكن التراجع عنها، وأن مصر لن تتوقف عن حشد التأييد الدولي والإقليمي لدعم المبادرة وضمان تفعيلها.

وشدد عرب، على أن التاريخ أثبت مرارًا أن القاهرة عندما تضع ثقلها السياسي والدبلوماسي خلف قضية ما، فإنها تمضي بها حتى النهاية، وأن الرهان على إفشال المبادرة المصرية القطرية لن ينجح أمام إصرار مصر وتمسكها بدورها المحوري في نصرة الشعب الفلسطيني وفرض معادلة جديدة للسلام العادل في المنطقة.

حزب مستقبل وطن الاحتلال الإسرائيلي مقترح المصري القطري تل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

