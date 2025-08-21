قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يعلن خفضًا كبيرًا في ميزانية وموظفي المخابرات الوطنية الأمريكية
لو كثرت ذنوبك.. اعرف كيفية صلاة التوبة وصيغة الدعاء بعدها
اعتبارا من اليوم.. السكك الحديدية تطلق خدمة جديدة لمزيد من الراحة والتميز للركاب
خطر يقوّض حل الدولتين.. بريطانيا وأوروبا تدينان خطة "إي 1" الاستيطانية
التريند مش هينفعك.. كوكا ينتقد تصوير الجنازات بعد عزاء والد الشناوي
واشنطن وعشق آباد تبحثان تعزيز الأمن الإقليمي وتوسيع الشراكة الثنائية
ما الفرق بين الطلاق البائن بينونة صغرى وكبرى؟.. الإفتاء توضح
متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة
شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه
دون وسيط.. السعودية تطلق خدمة "نسك عمرة" لإصدار التأشيرات وحجز الخدمات
المتحدة تعلن الشراكة مع تيك توك لنقل الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمي ضد طاقم تحكيم لقاء الاتحاد

الإسماعيلي
الإسماعيلي
رباب الهواري

أرسل النادي الإسماعيلي، خطابا شديد اللهجة لرابطة الأندية و لجنة الحكام، بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراة  الفريق أمام الاتحاد السكندري، و التي شهدت عدة أخطاء كارثية ضدنا وكانت سببا في فقدان الفريق نقاط المباراة.

وأوضح النادي في خطابه أن حكم تقنيه الفار ( مصطفى مدحت ) تغاضى عن احتساب هدف صحيح للإسماعيلي، في الدقيقة 86 بداعي التسلل، وذلك رغم وضوح الرؤية التي تؤكد صحه الهدف إلا أنه رغم توفر  التقنيات المتاحة لغرفة الفار، قرر إلغاء الهدف بداعي التسلل، حيث تم رسم الخط الرأسي لمهاجم الاسماعيلي من عضد الذراع وليس من نهاية الكتف، ليحرمنا من تسجيل هدف التعادل.

وأكد النادي أن اللقاء شهد تجاوز طارق مجدي حكم المباراة، تجاه عبدالله جمال، حارس الفريق والذي رفض بدوره تجاوز الحكم ضد، ليعاقب بالطرد في توقيت حرج من المباراة، ليتسبب الحكم في خروج  اللاعبين عن تركيزهم لتعامله معهم بأسلوب غير مقبول.

وأوضح النادي أن تعيين طارق مجدي حكما للساحة لإدارة اللقاء أمر يحتاج إلى تفسير حيث أنه كان حكما لتقنيه الفار فى مباراتنا الماضية أمام بيراميدز، وكذلك الحكم المساعد لتقنيه الفار محمد أحمد الشناوي الذى تم تعيينه للمباراة الثانية على التوالي مساعدا لحكم تقنيه الفار في مباريات الاسماعيلي.

وطلب الإسماعيلي في خطابه، السماح للنادي بالاستماع إلى حديث الحكم في الواقعتين مع حكام الفار وفقا لتصريحات أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام في حوار إعلامي سابق، مع استعداد النادي لسداد كافة الرسوم و المصاريف الخاصة بذلك.

كما طالب الإسماعيلي لجنة الحكام بضرورة مراجعه الحالات التحكيمية محل الاعتراض بشكل عاجل و دقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء الجسيمة مستقبلا، وبما يكفل حفظ حقوق النادي وإرساء مبدأ العدالة التحكيمية بالمسابقة.

وأتم النادي أنه لن يقبل تكرار ما حدث من الحكام،  مثلما شهد الموسم الماضي، مما أثر على وضعية الفريق في جدول الدوري، موضحا أنه لن يقبل على الإطلاق معاملة لاعبيه بنوع من أنواع الأزدراء أو التقليل من شأنهم.

الإسماعيلي دورى نايل أخبار الرياضة الاتحاد السكندرى اخبار الاسماعيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

أحمد شيبه

مفاجأة مدوية.. نجل شقيقة أحمد شيبة المتهم الأول في سرقته

الطقس في مصر

الأرصاد: استمرار الأجواء المستقرة غدا.. وأمطار ببعض المحافظات

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

الدولار

40 جنيه قريبا| خطة النواب تكشف مفاجأة عن تراجع سعر الدولار

ترشيحاتنا

الدكتور عمرو الورداني

أمين الفتوى: التدين «الكمي» والتطرف الناعم أخطر أدوات هدم المجتمعات

دار الإفتاء

أمين الفتوى: الوعي الديني حق وواجب على الجميع وليس رفاهية للنخبة

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني: هذه النظرية تسعى لهدم اللغة والدين والأسرة والدولة

بالصور

موجز أخبار جنوب سيناء.. حركة تغيرات محدوة الغمريني بسانت كاترين وعلام لشرم الشيخ

المحافظ
المحافظ
المحافظ

إطلالة جذابة.. هاجر أحمد تستعرض جمالها في أحدث ظهور

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

عشان تحمي نفسك من السكر والشبكية والقلب .. إليك مُكملات غذائية تحمي من الأمراض المزمنة

مكملات غذائية
مكملات غذائية
مكملات غذائية

10 خطوات لإيقاف نزيف الأنف في الصيف

نزيف الانف
نزيف الانف
نزيف الانف

فيديو

فشل عملية سرقة في ٨ ساعات

شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد