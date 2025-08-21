التحقيق مع البلوجر نورهان حفظي بعد ضبطها بتهمة بث مقاطع خادشة للحياء

تحقق النيابة المختصة مع البلوجر نورهان حفظي عقب إلقاء القبض عليها بسبب قبامها ببث محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرزت مباحث الآداب تحويلات بنكية بمبالغ مالية ضخمة مع البلوجر نورهان حفظي عقب إلقاء القبض عليها فجر اليوم، الخميس.

كما تحفظت على ٣ هواتف محمولة وفلاشة تحتوي على مقاطع فيديو خادشة للحياء وتتضمن محتوى فاضحا، لحين عرضها على النيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر نورهان حفظي، بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء وبث محتوى فاضح عبر مواقع التواصل الاجتماعي يخالف القيم والتقاليد الأسرية.

وكشفت التحريات الأولية للإدارة العامة لحماية الآداب أنه أثناء ضبط البلوجر نورهان حفظي، تم العثور على تحويلات بنكية بقيمة 70 ألف دولار، إضافة إلى 3 هواتف محمولة تحتوي على مقاطع وصور ومحادثات تدينها وتؤكد تورطها في النشاط محل التحقيق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي قررت عرض المتهمة نورهان حفظي على نيابة الهرم لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

يأتي ذلك ضمن جهود الإدارة العامة لمباحث الآداب في مواجهة الجرائم المنافية للآداب العامة عبر الإنترنت، والتي تهدف إلى تحقيق أرباح غير مشروعة.