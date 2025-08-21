هيئة البث الإسرائيلية: نؤمن بأنه لا مكان لغزة بعد الحرب

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن السفير الأمريكي، قوله: “سنحترم كل قرار تتخذه حكومة نتنياهو بشأن صفقة إعادة المحتجزين”.

وأضافت: “نؤمن بأنه لا مكان لحماس بغزة بعد الحرب”.

وحذّر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من أن التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير في مدينة غزة ينذر بوقوع "عمليات قتل جماعية وتدمير منهجي للبنية التحتية الحيوية"، مشيرًا إلى أن ما يجري يكرر أنماطًا شهدتها حروب سابقة للجيش الإسرائيلي أدت إلى موجات تهجير وتجويع وخسائر بشرية واسعة.

وأوضح المكتب أن الضربات الجوية والقصف المدفعي المكثف تركزت خلال الأيام الماضية في حي الزيتون بمدينة غزة، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، فضلاً عن تدمير منازل ومرافق عامة.