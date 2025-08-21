قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: لا توجد مؤشرات حتى الآن على استعداد موسكو لإنهاء الحرب
محافظ الإسكندرية: ننتظر إعلان الآثار عن سفينة آثرية غارقة قريبًا
وزير الري يقرر تحفيز المحصلين المتميزين واستبعاد المقصرين
سموتريتش يهدد بالاستقالة حال موافقة نتنياهو على صفقة مع حماس
وزير السياحة والآثار: إنشاء متحف مائي قيد الدراسة
استبدال صليب بنجمة داوود .. سيّاح إسرائيليون يثيرون غضباً في ويلز
إهانة للنظام الدولي.. الجنائية الدولية تعلق على العقوبات الأمريكية ضد قضاتها
"الوزراء" يستعرض فرص نجاح تعزيز مكانة مصر كمركز لتجارة الترانزيت
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور الخميس 21 أغسطس 2025
محمد عبد اللطيف يؤكد تعزيز التعاون الثنائي مع اليابان في مجالات التعليم
هل يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه؟ عوامل تحسن الاقتصاد
اعترافات مثيرة للراقصة نورا دانيال.. رحلتها من الرقص لكلبش مباحث الآداب
حوادث

تأييد المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر حشيش بالإسكندرية

إسلام دياب

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علاء الدين الشنديدى ومحمد عزت هيثم مزيد الرئيسين بمحكمة استئناف الإسكندرية وبحضور نور أغا وكيل النيابة وأمانة سر أحمد عبد الوهاب عبد الفتاح، المتهم بالإتجار في الحشيش بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.


كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات السرية التى أجراها الرائد كريم محمود كمال، معاون مباحث قسم أول الرمل توصلت إلى حيازة وإحراز المتهم «على .ن» للمواد المخدرة فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم ونفاذا له انتقل إلى مكان تواجده حسبما أبلغه مصدره السرى فشاهد المتهم يقف بمدخل أحد العقارات فتوجه له وتمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته بين طيات ملابسه على قطعتين كبيرتين الحجم لجوهر الحشيش المخدر وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش نفاذاً لأمر النيابة العامة أقر بحيازيه وإحرازه للمخدر المضبوط ومن ثم يكون قصده من إحرازه للمخدر المضبوط معه قصدا عاما مجردا من كل القصود المسماه قانونا.

وبالطعن على الحكم قضت المحكمة برفض طعن تاجر مخدرات على سجنه المشدد وترغيمه وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات.

