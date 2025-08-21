تأييد المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر حشيش بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علاء الدين الشنديدى ومحمد عزت هيثم مزيد الرئيسين بمحكمة استئناف الإسكندرية وبحضور نور أغا وكيل النيابة وأمانة سر أحمد عبد الوهاب عبد الفتاح، المتهم بالإتجار في الحشيش بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.



كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات السرية التى أجراها الرائد كريم محمود كمال، معاون مباحث قسم أول الرمل توصلت إلى حيازة وإحراز المتهم «على .ن» للمواد المخدرة فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم ونفاذا له انتقل إلى مكان تواجده حسبما أبلغه مصدره السرى فشاهد المتهم يقف بمدخل أحد العقارات فتوجه له وتمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته بين طيات ملابسه على قطعتين كبيرتين الحجم لجوهر الحشيش المخدر وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش نفاذاً لأمر النيابة العامة أقر بحيازيه وإحرازه للمخدر المضبوط ومن ثم يكون قصده من إحرازه للمخدر المضبوط معه قصدا عاما مجردا من كل القصود المسماه قانونا.

وبالطعن على الحكم قضت المحكمة برفض طعن تاجر مخدرات على سجنه المشدد وترغيمه وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات.