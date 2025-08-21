قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: لا توجد مؤشرات حتى الآن على استعداد موسكو لإنهاء الحرب
محافظ الإسكندرية: ننتظر إعلان الآثار عن سفينة آثرية غارقة قريبًا
وزير الري يقرر تحفيز المحصلين المتميزين واستبعاد المقصرين
سموتريتش يهدد بالاستقالة حال موافقة نتنياهو على صفقة مع حماس
وزير السياحة والآثار: إنشاء متحف مائي قيد الدراسة
استبدال صليب بنجمة داوود .. سيّاح إسرائيليون يثيرون غضباً في ويلز
إهانة للنظام الدولي.. الجنائية الدولية تعلق على العقوبات الأمريكية ضد قضاتها
"الوزراء" يستعرض فرص نجاح تعزيز مكانة مصر كمركز لتجارة الترانزيت
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور الخميس 21 أغسطس 2025
محمد عبد اللطيف يؤكد تعزيز التعاون الثنائي مع اليابان في مجالات التعليم
هل يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه؟ عوامل تحسن الاقتصاد
اعترافات مثيرة للراقصة نورا دانيال.. رحلتها من الرقص لكلبش مباحث الآداب
فن وثقافة

أحمد سعد عن تعاونه مع ياسمين عبدالعزيز في عمل فني جديد: فيه كيميا بيني وبينها

سارة عبد الله

تحدث الفنان أحمد سعد عن تعاونه مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في عمل جديد.

وقال أحمد سعد خلال تصريحات تلفزيونية: “مش هقدر أقول بنعمل إيه جديد لأن مش في إيدي إني أعلن، بس فيه كيميا بيني وبينها جميلة، وهي إنسانة لذيذة وأنا بحبها على المستوى الشخصي والفني”.

ونشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، تظهر فيه مع الفنان أحمد سعد وعلقت على الفيديو قائلة: “قريبًا”.

ولكن بدون التصريح عن تفاصيل العمل الذي يجمعهما إذا كان فيلم، مسلسل أم أغنية.

وأطلق النجم أحمد سعد، أحدث أغنياته بعنوان "اتك اتك" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الرقمية، في تعاون جديد يجمعه بالمُلحن المبدع مدين، بعد النجاح الكبير الذي حققاه سويًا في أغنية "حبيبنا".

الأغنية ضمن أغاني ألبومه الجديد وهي من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، الذي يواصل تقديم ألحان تحمل بصمته المميزة وتمزج بين الحداثة والطابع الشرقي، فيما جاء التوزيع الموسيقي لـ أحمد طارق يحيى، وفلسطيني، والهندسة الصوتية من خلال الميكس لـ هاني محروس والماستر لـ مازن مراد.

منذ طرحها، لاقت "اتك اتك" تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بأداء أحمد سعد، إلى جانب اللحن العصري الذي وقّعه مدين.

يُذكر أن هذا التعاون ليس الأول بين النجمين، إذ حققت أغنيتهما السابقة "حبيبنا" نجاحًا مدويًا وتصدرت قوائم الأكثر استماعًا، ما جعل الجمهور ينتظر جديدهما بشغف.

اوتاكا
نسرين طافش
سلمى أبو ضيف
هنا الزاهد
