التفتيش على موقف الإجراءات التصحيحية لخطة سلامة ومأمونية مياه الشرب بمحطة المعادي

نظمت شركة مياه الشرب بالقاهرة ورشة عمل تحت عنوان "ضمان سلامة ومأمونية المياه لمحطة مياه المعادي والإجراءات التصحيحية اللازمة".

حضر الورشة مسئولو سلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولو الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه بالشركة، ورؤساء القطاعات الفنية لجنوب وغرب ورئيس قطاع المعامل والبحوث بالشركة، ورئيس محطة مياه المعادي، وممثلو جميع الجهات المعنية.

جاء ذلك انطلاقا من حرص شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، برئاسة المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، على ضمان سلامة ومأمونية المياه من المصدر الى المستهلك، وفي إطار تعزيز جودة الخدمات الأساسية وحماية البيئة من مخاطر التغيرات المناخية.

وتم تقديم عرض تقديمى عن مستجدات تطبيق معايير سلامة ومأمونية مياه الشرب والإجراءات التصحيحية التي تم تنفيذها بمحطة مياه المعادي.

واختتمت ورشة العمل بالتأكيد على استمرارية تكامل جميع الأدوار بجميع القطاعات المعنية بترشيد استهلاك المياه والصحة العامة لضمان استدامة الخدمات وفقا لمعايير الجودة القياسية.

وقال المهندس مصطفى الشيمى إن الشركة تعمل بالتوازى على عدة محاور تتضمن نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بتنفيذ خطط لأنشطة التوعية تستهدف جميع فئات جمهور عملاء الشركة، وكذلك التعاون مع منظمات المجتمع المدنى من خلال أنشطة إدارة المشاركة المجتمعية، وقياس مدى رضاء العملاء من خلال أنشطة استطلاعات الرأى المتنوعة، وقياس توجهات الرأى العام ووسائل الإعلام تجاه الشركة بشكل عام.

وأكد أن الشركة تلتزم بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة لمياه الشرب بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية مثل وزارة البيئة، ووزارة الصحة، ووزارة الري والموارد المائية، ومحافظة القاهرة، وجهاز شئون البيئة، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، وحماية المستهلك، تحت إشراف الشركة القابضة.