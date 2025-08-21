محافظ المنوفية " برنامج مشروعك " وفر 95 فرصة عمل بتمويل يزيد عن 13 مليون جنيه

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " ساهم خلال شهري يونيه و يوليو 2025 في توفير 95 فرصة عمل من خلال تمويل 54 مشروع متنوع ( تجاري و خدمي ) بنطاق المحافظة بقيمة إجمالية بلغت 13 مليون و 135 ألف جنيه ، مؤكداً أننا مستمرون في توفير كافة التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة " مشروعك " ، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل أجهزة المحافظة لتحقيق رؤية الدولة بدفع عجلة التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين بيئة العمل والاستثمار.

ووجه محافظ المنوفية القائمين علي برنامج " مشروعك " بضرورة تكثيف الحملات التوعوية ولاسيما في القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب و دراسات جدوى لجميع المشروعات ، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب علي العمل الحر، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات للمتقدمين للحصول علي القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج، مؤكداً بأن برنامج " مشروعك " عزز وبشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات ، فضلاً عن التأكيد على دعم جهود الدولة المصرية في الاتجاه نحو الإنتاج تنفيذاً لرؤية مصر 2030.