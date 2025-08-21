قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بعد 4 أيام من الغرق .. انتشال جثمان "طفل العبارة النيلية" بسوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية الخزندارية التابعة لمركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، مأساة إنسانية مؤلمة، بعدما انتهت رحلة لهو طفل صغير على ضفاف النيل بجريمة الغرق.

وابتلعته مياه النهر أمام أصدقائه وأسرته، ولم يُعثر على جثمانه إلا بعد مرور أربعة أيام كاملة من البحث المتواصل.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى إخطار تلقته غرفة عمليات محافظة سوهاج من الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، يفيد بسقوط طفل داخل نهر النيل أمام قرية جزيرة الخزندارية، بجوار العبارة النيلية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وبدأت أعمال البحث والتمشيط على مدار ساعات طويلة، وسط متابعة دقيقة من الأجهزة التنفيذية والأمنية، فيما ظل الأهالي في حالة ترقب وأمل أن تعود المياه بما يخفيه بين أعماقها.

وكشفت المعلومات الأولية أن الغريق يُدعى كريم، يبلغ من العمر 10 أعوام، من قرية العتامنة التابعة لمركز طما، وكان في نزهة عائلية بصحبة أصدقائه على ضفاف النهر، قبل أن تجرفه المياه فجأة ويختفي عن الأنظار.

ورغم صعوبة الموقف وقوة التيار، واصلت قوات الإنقاذ النهري جهودها لليوم الرابع على التوالي، حتى تمكنت صباح اليوم من العثور على الجثمان، بعدما جرفته المياه إلى منطقة قريبة من مركز طما، وعلى مقربة من مركز صدفا بمحافظة أسيوط.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج غرق طفل

