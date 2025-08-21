قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب ناشئات السلة يعسكر في صربيا استعدادًا للبطولة الإفريقية
فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة
التعليم العالي تنشر إرشادات للحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
التضامن تقدم مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حادث مطروح
وزير الخارجية يُجري اتصالات مع عدد من نظرائه في الدول الأفريقية لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي
رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا باختصاصات نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي
نادين خان تستعد لتصوير مسلسل بنج كلي بطولة سلمى أبو ضيف
حكم بيع العملات الأجنبية وشرائها عبر الإنترنت.. الإفتاء تجيب
حماس تعليقا على حادث رام الله: ردّ مشروع على جرائم الاحتلال المتصاعدة
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
أمام قادة إفريقيا واليابان .. «اقتصادية قناة السويس» تطرح فرص الاستثمار في الوقود الأخضر | صور
بيتخانق بدون ملابس.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو "شخص يتشاجر عاريا" بمدينة نصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

زخم إعلامي كبير في ختام قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي بالعلمين الجديدة
منار عبد العظيم

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت مدينة العلمين الجديدة، اليوم، ختام النسخة الثانية من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، وسط حضور واسع وتفاعل لافت من كوادر الإعلام العربي وشبابه، وذلك وفقًا لما نقلته أميرة قمر، مراسلة قناة إكسترا نيوز، من موقع الحدث.

ورش عمل وجلسات تواكب الثورة الرقمية

وقالت قمر إن القمة التي انعقدت على مدار ثلاثة أيام تحت شعار: "إعلام مبتكر وأعمال رائدة"، قد انطلقت بمجموعة ورش عمل وجلسات نقاشية متخصصة، أبرزها ورش عن المونتاج قبل وبعد الذكاء الاصطناعي، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير الإعلام الحديث.

وسائل التواصل والهوية في جلسة نبيلة مكرم

ومن أبرز فعاليات اليوم، ورشة عمل قدمتها السفيرة نبيلة مكرم، تناولت فيها العلاقة بين وسائل التواصل الاجتماعي والهوية الشخصية، إلى جانب تأثيرها على الصحة النفسية للشباب العربي.

"الفوضى المعلوماتية" في جلسة سمير عمر الختامية

وشهد اليوم الختامي جلسة بارزة للكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، بعنوان:"صناعة الإعلام وتحدياتها في ظل الفوضى المعلوماتية"، أدارها الإعلامي همام مجاهد، وسط حضور نوعي من قيادات القنوات الإخبارية التابعة للشركة.

ولفتت قمر إلى الحضور الإعلامي اللافت في القمة، بمشاركة الإعلاميات آية عبد الرحمن ونهى درويش، إلى جانب وفود إعلامية من الإمارات، الكويت، السودان، وعدد من الدول العربية، تنفيذًا لتوصيات النسخة الأولى بضرورة تعزيز التعاون الإعلامي العربي.

وأكدت أن القمة شهدت تفاعلًا كبيرًا من الشباب العربي المهتم بمجال الإعلام، وسط أجواء حماسية تزامنت مع طقس معتدل في مدينة العلمين الجديدة.

