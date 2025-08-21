زخم إعلامي كبير في ختام قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي بالعلمين الجديدة

شهدت مدينة العلمين الجديدة، اليوم، ختام النسخة الثانية من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، وسط حضور واسع وتفاعل لافت من كوادر الإعلام العربي وشبابه، وذلك وفقًا لما نقلته أميرة قمر، مراسلة قناة إكسترا نيوز، من موقع الحدث.

ورش عمل وجلسات تواكب الثورة الرقمية

وقالت قمر إن القمة التي انعقدت على مدار ثلاثة أيام تحت شعار: "إعلام مبتكر وأعمال رائدة"، قد انطلقت بمجموعة ورش عمل وجلسات نقاشية متخصصة، أبرزها ورش عن المونتاج قبل وبعد الذكاء الاصطناعي، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير الإعلام الحديث.

وسائل التواصل والهوية في جلسة نبيلة مكرم

ومن أبرز فعاليات اليوم، ورشة عمل قدمتها السفيرة نبيلة مكرم، تناولت فيها العلاقة بين وسائل التواصل الاجتماعي والهوية الشخصية، إلى جانب تأثيرها على الصحة النفسية للشباب العربي.

"الفوضى المعلوماتية" في جلسة سمير عمر الختامية

وشهد اليوم الختامي جلسة بارزة للكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، بعنوان:"صناعة الإعلام وتحدياتها في ظل الفوضى المعلوماتية"، أدارها الإعلامي همام مجاهد، وسط حضور نوعي من قيادات القنوات الإخبارية التابعة للشركة.

ولفتت قمر إلى الحضور الإعلامي اللافت في القمة، بمشاركة الإعلاميات آية عبد الرحمن ونهى درويش، إلى جانب وفود إعلامية من الإمارات، الكويت، السودان، وعدد من الدول العربية، تنفيذًا لتوصيات النسخة الأولى بضرورة تعزيز التعاون الإعلامي العربي.

وأكدت أن القمة شهدت تفاعلًا كبيرًا من الشباب العربي المهتم بمجال الإعلام، وسط أجواء حماسية تزامنت مع طقس معتدل في مدينة العلمين الجديدة.