توربيني البحيرة.. الإعدام لـ المتهم بالتعدي على صغار في كفر الدوار
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن.. ارتفاع مفاجئ يطال جميع الأعيرة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بالفشل في عملية خان يونس ويكشف تفاصيلها الكاملة
بعد انتشار الفيديو.. القبض على 5 أشخاص يتعاطون البودر بسوق العبور
المشدد 15 سنة لغفير خصوصى لاتهامه باستدراج طفلة والتعدى عليها بالقناطر
عاود التراجع.. سعر الدولار مقابل الجنيه مساء تعاملات اليوم الخميس
الصور الأولى لمصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية
الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. وزير العمل يعلق ومقدمة المقترح تكشف الهدف
وزير السياحة والآثار: الاكتشافات الأثرية في مصر أبهرت العالم
8 غيابات للأبيض.. موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
100 ألف من أسر المتوفين.. حماة وطن الشرقية يدعم ضحايا حادث عقار الزقازيق
انطلاق تصوير مسلسل لينك بطولة سيد رجب ورانيا يوسف

انطلق تصوير مسلسل لينك بطولة النجمان سيد رجب ورانيا يوسف، وذلك بعد فترة من التحضيرات واكتمال التعاقد مع أبطاله، استعدادًا لعرضه على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الموسم الشتوي.

قائمة أبطال مسلسل لينك

المسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، ويشارك فى بطولته إلى جانب النجمين سيد رجب ورانيا يوسف، كل من: ميمي جمال، فرح الزاهد، محمود ياسين جونيور، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعي تشويقي.

وأكدت شركة إيما لاين أن العمل الجديد يأتي استكمالًا لمسيرتها في تقديم أعمال درامية تطرح قضايا اجتماعية مهمة وتلامس الجمهور المصري، حيث سبق لها أن قدمت أعمالًا بارزة منها: "سوشيال" بطولة أحمد زاهر وميرنا نور الدين، و"دوبامين" بطولة ريم مصطفى ومحمد كيلاني وباسل الزارو وبسنت شوقي، و"أسيل" بطولة ثراء جبيل وباسل الزارو.

سيد رجب ورانيا يوسف في نشاط فني

سيد رجب يصور بنات ثانوي ورانيا يوسف تنتظر روج اسود يذكر أن سيد رجب يرتبط بأكثر من عمل جديد، أبرزها فيلم "شلة ثانوي" انطلق تصويره الشهر الماضي، وهو من بطولة النجوم بيومي فؤاد وسيد رجب، وفتحي عبدالوهاب، ويشارك فى الفيلم عدد من ضيوف الشرف من بينهم شيرين رضا وأكرم حسني، والعمل من تأليف عبدالفتاح كمال وإخراج هشام الشافعي وإنتاج صفوت غطاس ومحمد فوزى.

وفى سياق متصل تنتظر رانيا يوسف عرض مسلسل "روج أسود" خلال الفترة المقبلة، حيث يشارك في بطولة العمل لقاء الخميسي، داليا مصطفى، مي سليم، وفرح الزاهد، كريم العمري، عابد عناني، ومحمد الدسوقي، كما تشارك رانيا فى بطولة فيلم ابن مين فيهم، مع النجمين بيومي فؤاد وليلى علوى، والذى بدأ تصويره مؤخراً ومقرر استئنافه خلال الفترة المقبلة، والفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

