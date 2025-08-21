ماريسكا يكشف موقف المصابين ومستقبل لاعبي تشيلسي المستبعدين قبل مواجهة وست هام

عقد إنزو ماريسكا المدير الفني لنادي تشيلسي مؤتمره الصحفي اليوم، للحديث عن مواجهة فريقه المقبلة أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، كاشفًا عن آخر المستجدات المتعلقة بالمصابين، ووضع بعض اللاعبين المرتبطين بشائعات الرحيل، بالإضافة إلى رؤيته الفنية للفريق خلال المرحلة القادمة.

غيابات مؤثرة قبل ديربي لندن

أكد ماريسكا أن الثنائي روميو لافيا وبنوا بادياشيل سيواصلان الغياب عن المباريات بسبب الإصابة، في حين تلقى الفريق دفعة قوية بعودة المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا، الذي أصبح جاهزًا للمشاركة بعد فترة طويلة من الغياب، حيث قال المدرب: "أتحدث مع فوفانا يوميًا، وهو سعيد للغاية بعودته، يشارك في كل الحصص التدريبية ويبدو في حالة بدنية ممتازة، وقد يحصل على بعض الدقائق أمام وست هام".

مستقبل غامض لجاكسون ونكونكو

وبشأن الجدل الدائر حول نيكولاس جاكسون وكريستوفر نكونكو، أوضح ماريسكا أن اللاعبين متاحان من الناحية البدنية، لكنهما لن يتواجدا مع الفريق في مباراة وست هام، حيث يخوضان تدريبات منفصلة انتظارًا لحسم مستقبلهما.

وأضاف: "من الأفضل دائمًا أن يجد اللاعبون البعيدون عن الفريق الأول حلاً لوضعهم، لأن ذلك سيكون أكثر سعادة لهم وللنادي أيضًا".

طريقة اللعب والخيارات الدفاعية

وعن إمكانية تغيير أسلوب اللعب في ظل غياب ليفي كولويل، شدد ماريسكا على تمسكه بفلسفة البناء من الخلف، قائلاً: "ليس في ذهني أن نتخلى عن هذه الطريقة، حتى لو مارس الخصم ضغطًا عاليًا. في المباراة الماضية اعتمدنا على جوش أشامبونج كخيار بديل، نحن نبحث عن حلول داخلية وسنرى ما سيحدث".

كما تطرق المدرب إلى تصريحاته السابقة حول الحاجة لمدافع مركزي جديد، موضحًا: "قلت سابقًا وربما خانتني لغتي الإنجليزية، نحن نبحث أولًا عن حلول من داخل الفريق".

آمال في التطور مع مرور الوقت

وتحدث مدرب البلوز عن أهمية عامل الوقت في تحسين أداء الفريق، قائلاً: "مع المزيد من الوقت سنصبح أفضل وأفضل، الوضع الحالي كما هو، وعلينا التأقلم والتطور".

مستقبل أنسيلمينو

واختتم ماريسكا حديثه بالإشارة إلى موقف المدافع الشاب آرون أنسيلمينو، قائلاً: "إنه يتدرب معنا بجدية كبيرة، لاعب موهوب وذو إمكانيات جيدة، لكنه يحتاج إلى خوض المباريات بشكل مستمر. الأفضل له أن يخرج ويشارك بشكل منتظم، لذلك هو أيضًا يبحث عن حل مناسب لمسيرته".

بهذه التصريحات، بدا واضحًا أن ماريسكا يحاول الموازنة بين الحفاظ على استقرار الفريق في ظل الإصابات والغيابات، وبين إدارة ملفات اللاعبين العالقين، مع التأكيد على تمسكه بفلسفته الفنية القائمة على البناء من الخلف والبحث عن حلول من داخل الفريق قبل التفكير في سوق الانتقالات.