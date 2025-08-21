قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا
في لفتة استثنائية.. ولي العهد السعودي يقود السيارة برفقة الرئيس السيسي في نيوم| صور
القبض على 8 فتيات و6 أجانب في ممارسة الرذيلة بـ نادٍ صحى بالنزهة
الذكاء الاصطناعي يختار محمد صلاح أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز
ترامب ينجو من غرامة بقيمة نصف مليار دولار | تفاصيل
حبس البلوجر نورهان حفظي بتهمة تعاطي مخدرات وكفالة 5 آلاف جنيه بالفيديوهات الخادشة
مصرع 6 عناصر .. القضاء على أخطر البؤر الإجرامية بأسوان
رئيس اللجنة الهندسية لاستاد الأهلي: الحفر لم يتوقف وما يتردد غير صحيح بالمرة
بطل العربية المشتعلة| وزير البترول يحضر حفل زفاف نجل ضحية محطة الوقود في الدقهلية
كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي في السعودية.. مباحثات استراتيجية حول غزة وأمن البحر الأحمر
الدوري المصري.. تشكيل المقاولون العرب وحرس الحدود

المقاولون العرب وحرس الحدود
المقاولون العرب وحرس الحدود
حمزة شعيب

أعلن محمد مكي، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن تشكيل ذئاب الجبل استعدادًا لمواجهة حرس الحدود مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب المقاولون.

 تشكيل المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: محمد حامد – إسلام هشام – عمر الوحش – مصطفى جمال

خط الوسط: إبراهيم القاضي – إسلام عبد اللاه – محمد عنتر – جوزيف أوشايا – أحمد مجدي كهربا

الهجوم: محمد جودة

 تشكيل حرس الحدود:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: إسلام أبو سليمة – محمود البدري – إبراهيم عبد الحكيم – فوزي الحناوي

خط الوسط: محمد روقا – محمد الدغيمي – أحمد الشيخ – إيزيك إيميكا

الهجوم: محمد النجيلي – محمود أوكا

 موقف الفريقين قبل اللقاء

المقاولون العرب خسر في الجولة الأولى أمام زد بنتيجة (2-0)، قبل أن يحقق تعادلًا سلبيًا أمام الزمالك في الجولة الثانية، ليجمع نقطة وحيدة يحتل بها المركز الـ17 في جدول الترتيب.

على الجانب الآخر، يسعى حرس الحدود إلى تحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة مشواره في البطولة وتحسين وضعيته مبكرًا.

المقاولون العرب وحرس الحدود الدوري المصري

