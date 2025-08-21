الدوري المصري.. تشكيل المقاولون العرب وحرس الحدود

أعلن محمد مكي، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن تشكيل ذئاب الجبل استعدادًا لمواجهة حرس الحدود مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب المقاولون.

تشكيل المقاولون العرب :

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: محمد حامد – إسلام هشام – عمر الوحش – مصطفى جمال

خط الوسط: إبراهيم القاضي – إسلام عبد اللاه – محمد عنتر – جوزيف أوشايا – أحمد مجدي كهربا

الهجوم: محمد جودة

تشكيل حرس الحدود:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: إسلام أبو سليمة – محمود البدري – إبراهيم عبد الحكيم – فوزي الحناوي

خط الوسط: محمد روقا – محمد الدغيمي – أحمد الشيخ – إيزيك إيميكا

الهجوم: محمد النجيلي – محمود أوكا

موقف الفريقين قبل اللقاء

المقاولون العرب خسر في الجولة الأولى أمام زد بنتيجة (2-0)، قبل أن يحقق تعادلًا سلبيًا أمام الزمالك في الجولة الثانية، ليجمع نقطة وحيدة يحتل بها المركز الـ17 في جدول الترتيب.

على الجانب الآخر، يسعى حرس الحدود إلى تحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة مشواره في البطولة وتحسين وضعيته مبكرًا.