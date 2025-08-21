مهرجان تورونتو السينمائي الدولي يعلن عن المكرمين لجوائز تريبيوت

أعلن كاميرون بيلي، الرئيس التنفيذي لمهرجان تورونتو السينمائي الدولي (TIFF)، عن القائمة النهائية للمكرّمين في النسخة السابعة من حفل جوائز تريبيوت TIFF، وهو الحدث السنوي الذي يُكرّم أبرز الإسهامات في مجال السينما العالمية، ويعد من أكبر الفعاليات الخيرية للمهرجان.



وتضم قائمة المكرّمين لهذا العام أسماء لامعة من مختلف أنحاء العالم:

إدريس إلبا، النجم البريطاني متعدد المواهب، ينال جائزة تريبيوت للإعلام المؤثر.



كازو هيرو، الفنان الحائز على الأوسكار، يتسلّم جائزة TIFF Variety للحرفيين.



نينا هوس وتشانينغ تاتوم، يحصلان على جائزة الأداء التمثيلي المتميز.



المخرج الإيراني جعفر بناهي، والمخرج الكندي-الإينوك زاكرياس كونُك، يتلقيان جائزة تريبيوت الخاصة.



وأيقونة الكوميديا الكندية كاثرين أوهارا تنال جائزة TIFF لإنجاز العمر "نورمان جويسون".





وسينضم هؤلاء المكرّمين إلى القائمة التي تم الإعلان عنها سابقًا والتي تضم المخرج غييرمو ديل تورو، والممثلة جودي فوستر، والمخرجة HIKARI، والنجم الكوري لي بيونغ هون.



وتقام مراسم توزيع الجوائز مساء يوم الأحد، 7 سبتمبر 2025، في فندق فيرمونت رويال يورك، برعاية شريك المهرجان الرسمي Rolex، وبمشاركة من RBC، وDon Julio، وFairmont Royal York، على أن يكون النجم بريندان فريزر رئيسًا فخريًا للحفل.



وقال بيلي في تعليقه على الجوائز:

"يمثل المكرّمون في جوائز تريبيوت 2025 أفضل ما يمكن أن تقدمه السينما. إدريس إلبا، كازو هيرو، نينا هوس، زاكرياس كونك، كاثرين أوهارا، جعفر بناهي، وتشانينغ تاتوم، جميعهم تجاوزوا الحدود الجغرافية والثقافية ليقدموا أعمالاً تلهم، وتثير التفكير، وتعبّر عن عمق التجربة الإنسانية."