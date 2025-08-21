سقوط عصابة سرقة الكروت الإئتمانية من المواطنين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طنطا من إحدى السيدات بتضررها من شخصين لقيامهما بسرقة الكارت الإئتمانى "الفيزا" الخاص بها بأسلوب"المغافلة".

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بالجيزة) وتبين قيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الكارت الإئتمانى "الفيزا" من المواطنين عن طريق إستبدال الكارت الخاص بهم بأسلوب المغافلة.

تم ضبط المتهمين وبحوزتهما (29 كارت إئتمانى - سلاح أبيض - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى- سيارة مبلغ بسرقتها).

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وكذا إرتكاب عدة وقائع بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.