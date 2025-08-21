الزمالك يصل إلى ستاد هيئة قناة السويس لمواجهة مودرن سبورت في الجولة الثالثة للدوري

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، مساء اليوم الخميس، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام فريق مودرن سبورت في تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري.

تفقد لاعبو الزمالك وأعضاء الجهاز الفني أرضية الملعب فور وصولهم، قبل بدء عمليات الإحماء، في أجواء حماسية تعكس أهمية اللقاء بالنسبة للفريق الساعي لمواصلة الانطلاقة القوية.

محاضرة فنية أخيرة من فيريرا

وكان البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة فنية مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى الاستاد، حيث استعرض خلالها خطة اللعب وشرح بعض الجوانب التكتيكية، بالإضافة إلى توجيه التعليمات النهائية للاعبين.

تاريخ مواجهات الزمالك ومودرن سبورت

تشهد مباراة الليلة الظهور الحادي عشر بين الفريقين، حيث سبق أن تقابلا في 10 مباريات سابقة.

ونجح الزمالك في فرض تفوقه خلال هذه المواجهات بعدما حقق الفوز في 7 مناسبات، بينما اكتفى مودرن سبورت بالفوز مرة واحدة، وحسم التعادل مباراتين. وأحرز لاعبو الزمالك 17 هدفًا في شباك منافسهم، بينما استقبلت شباكهم 10 أهداف.

اللقاء الأخير بين الفريقين

وكانت آخر مواجهة قد جمعت الزمالك بمودرن سبورت في بطولة كأس مصر، حيث نجح الأبيض في اقتناص الفوز بهدفين مقابل هدف، مما يمنح الفريق أفضلية معنوية قبل مواجهة اليوم.

رصيد الزمالك في الدوري الممتاز

ويدخل الزمالك اللقاء برصيد 4 نقاط في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعدما استهل مشواره بالفوز على سيراميكا كليوباترا بثنائية نظيفة، ثم تعادل سلبيًا أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية، ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق الفوز الثاني هذا الموسم لمواصلة المنافسة بقوة على القمة.