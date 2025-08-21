قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس وغرامة .. الراقصة نورا تواجه عقوبات رادعة بسبب الملابس الخادشة للحياء
تراجع سعر صرف الدولار ختام تعاملات الأسبوع الجاري
التعليم تكشف حقيقة عدم الاعتراف دوليا بشهادة البكالوريا المصرية
أمطار الخير تبهج المعتمرين في رحاب المسجد الحرام | شاهد
إخفاق ممنهج .. الأمم المتحدة توجه انتقادات حادة لحكومة سوريا المؤقتة | ما القصة؟
فيديو إطلاق أسد على عامل مصري في ليبيا.. قصة دعابة تحولت إلى صدمة
التعليم: أصحاب مراكز الدروس الخصوصية قادوا حملات مضللة لتخويف الطلاب من البكالوريا
مصدر مقدرب من وسام أبو علي يكشف سبب تأخر التعاقد مع كولومبس
صحفي: ثوابت الدولة المصرية تجاه غزة لا يمكن التخلي عنها بأي حال من الأحوال
بعد عملية خان يونس.. رئيس أركان الاحتلال: سنضرب حماس في كل مكان
التعليم تنفي إجبار طلاب الثانوي على اختيار نظام البكالوريا
التعليم تنفي حرمان خريجي البكالوريا المصرية من معظم الكليات في تنسيق الجامعات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

الزمالك يصل إلى ستاد هيئة قناة السويس لمواجهة مودرن سبورت في الجولة الثالثة للدوري

إسلام مقلد

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، مساء اليوم الخميس، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام فريق مودرن سبورت في تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري.

تفقد لاعبو الزمالك وأعضاء الجهاز الفني أرضية الملعب فور وصولهم، قبل بدء عمليات الإحماء، في أجواء حماسية تعكس أهمية اللقاء بالنسبة للفريق الساعي لمواصلة الانطلاقة القوية.

محاضرة فنية أخيرة من فيريرا

وكان البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة فنية مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى الاستاد، حيث استعرض خلالها خطة اللعب وشرح بعض الجوانب التكتيكية، بالإضافة إلى توجيه التعليمات النهائية للاعبين.

تاريخ مواجهات الزمالك ومودرن سبورت

تشهد مباراة الليلة الظهور الحادي عشر بين الفريقين، حيث سبق أن تقابلا في 10 مباريات سابقة.

ونجح الزمالك في فرض تفوقه خلال هذه المواجهات بعدما حقق الفوز في 7 مناسبات، بينما اكتفى مودرن سبورت بالفوز مرة واحدة، وحسم التعادل مباراتين. وأحرز لاعبو الزمالك 17 هدفًا في شباك منافسهم، بينما استقبلت شباكهم 10 أهداف.

اللقاء الأخير بين الفريقين

وكانت آخر مواجهة قد جمعت الزمالك بمودرن سبورت في بطولة كأس مصر، حيث نجح الأبيض في اقتناص الفوز بهدفين مقابل هدف، مما يمنح الفريق أفضلية معنوية قبل مواجهة اليوم.

رصيد الزمالك في الدوري الممتاز

ويدخل الزمالك اللقاء برصيد 4 نقاط في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعدما استهل مشواره بالفوز على سيراميكا كليوباترا بثنائية نظيفة، ثم تعادل سلبيًا أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية، ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق الفوز الثاني هذا الموسم لمواصلة المنافسة بقوة على القمة.

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

وزير المالية

قبض مرتبات أغسطس خلال أيام.. احسب مرتبك بعد الزيادة

نيسان التيما موديل 2026

سعر نيسان التيما 2026 في السعودية

سيارات جديدة 2025 أوتوماتيك في مصر

سيارات جديدة 2025 أوتوماتيك في مصر

نصائح مهمة قبل ركن سيارتك تحت الشمس

نصائح مهمة قبل ركن سيارتك تحت الشمس ؟

«فواكه تحرق الدهون».. أنواع تدعم حميتك وتساعد على إنقاص وزنك

فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون

قلق وتوتر كتير في الصيف.. إليك 4 حيل مضمونة للتغلب على المشكلة

القلق

كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا

تطعيم الحزام الناري

الجلوتين والخبز الأبيض.. الوجه الخفي المهدد لصحتك

ما هو الجلوتين؟

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

