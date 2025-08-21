تعرف على تشكيل سموحة وزد بالدوري

أعلن نادي سموحة تشكيله الرسمي لمباراته المرتقبة أمام نادي زد إف سي إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل سموحة كالتالي :-
حراسة المرمى: الهاني سليمان.
خط الدفاع: هشام حافظ، أحمد عوض، محمد دبش، شريف رضا.
خط الوسط: أحمد فوزي، سمير فكري، سامادو، خالد الغندور.
بينما أعلن محمد شوقي المدير الفني لنادي زد عن تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:-
حراسة المرمي: علي لطفي
خط الدفاع: علي جمال - محمد ربيعة - أحمد كاستيلو - أحمد طارق
خط الوسط: ماتا ماجاسا - أحمد الصغيري - أحمد عادل ميسي
وفي الهجوم: مصطفى سعد ميسي - شادي حسين - أحمد عاطف.