تعرف على تشكيل سموحة وزد بالدوري

أعلن نادي سموحة تشكيله الرسمي لمباراته المرتقبة أمام نادي زد إف سي إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.





وجاء تشكيل سموحة كالتالي :-

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: هشام حافظ، أحمد عوض، محمد دبش، شريف رضا.

خط الوسط: أحمد فوزي، سمير فكري، سامادو، خالد الغندور.

بينما أعلن محمد شوقي المدير الفني لنادي زد عن تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:-

حراسة المرمي: علي لطفي

خط الدفاع: علي جمال - محمد ربيعة - أحمد كاستيلو - أحمد طارق

خط الوسط: ماتا ماجاسا - أحمد الصغيري - أحمد عادل ميسي

وفي الهجوم: مصطفى سعد ميسي - شادي حسين - أحمد عاطف.