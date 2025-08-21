محلل سياسي: العلاقات المصرية السعودية عصية على الشائعات

أكد خالد باطرفي المحلل السياسي السعودي، أن العلاقات المصرية السعودية متميزة وتاريخية، مشيرا إلى أن هناك من يحاولون تعكير صفو العلاقات بين مصر والسعودية.

وقال خالد باطرفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن هناك من يتوهم بأن العلاقات بين البلدين تتعرض لهذات، مؤكدا أن هناك من يبث شائعات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بالاساءة للبلدين واثارة الفتن بين الشعين وهذا يسقط أمام الواقع.

وتابع المحلل السياسي السعودي، أن الحقيقة بان الملايين في الاشقاء المصريين في السعوية وهناك ملايين السعوديين يقيمون في مصر، إضافة إلى ألاف الشركات التي تستثمر في المشروعات التنموية في البلدين، والتعاون في الصناديق الاستثمارية بين مصر والسعودية

وأشار خالد باطرفي إلى أن لقاء الرئس السيسي وولي العد السعودي هو لقاء لجناحي القمة العربي