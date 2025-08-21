بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية.. برنامج "السياسة أسرار" مع هند مختار

في إطار استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين الشباب وتعزيز مبدأ الرأي والرأي الآخر، تطلق قناة "هي" برئاسة إيهاب جلال برنامجها السياسي الجديد "السياسة أسرار"، تقدمه الكاتبة الصحفية هند مختار، مدير تحرير جريدة اليوم السابع، بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية المقبلة وحالة الحراك السياسي التي تشهدها مصر.

ويأتي البرنامج في توقيت بالغ الأهمية، حيث يسلط الضوء على كواليس وأسرار المشهد السياسي، ويناقش رؤية المعارضة للملفات المختلفة على أرض الواقع وآليات التعبير عن الرأي تحت قبة البرلمان، بالإضافة إلى ما يدور داخل الأحزاب السياسية والصراعات الداخلية فيها. كما يتناول البرنامج استعدادات الأحزاب المصرية للانتخابات المقبلة، ودور المرأة والشباب في الحياة الحزبية والسياسية.

وأكد إيهاب جلال أن التزام القناة برؤية الدولة في تمكين الشباب يجعلها تراهن على منح الفرصة للوجوه الجديدة وإبراز طاقاتهم في المجال الإعلامي، إيماناً بأن الاستثمار في الأجيال الصاعدة هو الطريق لبناء إعلام أكثر حيوية وتأثيراً.