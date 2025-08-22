قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مجاعة غزة.. أول إعلان رسمي من جهة عالمية موثوقة يؤكد ما حذّر منه العالم

القسم الخارجي

للمرة الأولى، أعلنت هيئة دولية مدعومة من الأمم المتحدة عن وقوع مجاعة رسمية في قطاع غزة، في تطور خطير يعكس مدى الانهيار الإنساني الذي وصلت إليه الأوضاع. 

وأكدت منظومة التصنيف المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، وهي الجهة المعنية عالمياً بتقييم أزمات الغذاء، أن غزة دخلت مرحلة المجاعة بشكل فعلي، في تقييم يعد الأكثر حدة حتى اليوم، وفقا لصحيفة تيليجراف البريطانية

ومن بين أبرز مؤشرات هذا التدهور، أن نحو 86% من الأسر في القطاع تواجه نقصاً حاداً في الغذاء، ولا تحصل على ما يكفيها من الطعام، بينما أفادت تقارير بتسجيل أكثر من 20 ألف طفل تم علاجهم من سوء تغذية حاد منذ أبريل، بالإضافة إلى وفاة 16 طفلاً دون الخامسة بسبب الجوع منذ منتصف يوليو، حسب صحيفة وول ستريت جورنال

ويأتي الوضع في ظل استمرار الحصار الكلي الذي فرضته إسرائيل منذ مارس 2025 على غزة، حيث تم حرمان المنطقة تقريباً من الإمدادات الأساسية، ما أدى إلى ارتفاع هائل بأسعار المواد الغذائية الأساسية، كالدقيق والموز، وتسبب باحتياجات إنسانية لم تعد قابلة للتجاهل

وخلال لقاءٍ في جنيف، وصف مسئول في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الوضع بأنه "مجاعة مصطنعة ومفتعلة"، محملاً أطرافاً غير محددة، مسؤولية استخدام الغذاء كسلاح في هذا النزاع، وفقا لـ رويترز.

وأكدت تقارير عدة أيضاً أن نظام الغذاء والاقتصاد في غزة تضرر بشدة بفعل الحصار والقصف المتواصل، ما جعل المنظومة الغذائية تنهار، وأسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها السكان منذ بداية الحرب، وفقا لـ تيليجراف.

ويكشف المشهد العام في غزة عن كابوس إنساني حقيقي، حيث يعيش غالبية السكان في حالة انعدام شبه كامل، وتحولت المجاعة من مجرد خطر محدق إلى واقع معلن، ومعترف به دولياً. 

وعلى الرغم من ذلك، فإن الإجراءات الإنسانية المتاحة لا تزال عاجزة عن مواجهة الحصار والدمار، ولاسيما مع صعوبة وصول المساعدات إلى المحتاجين.

الأمم المتحدة قطاع غزة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا المجاعة اسرائيل الاحتلال تجويع الفلسطينيين

